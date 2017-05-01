Йона Бергер
Заразительный. Психология сарафанного радио. Как продукты и идеи становятся популярными
Contagious: Why Things Catch On
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, АСТ, 2017 г.
978-5-00100-015-0
Книгопечатная продукция
Объем: 224 стр.
Эта книга помогает не просто определить факторы популярности, но и предлагает набор конкретных прикладных методик для создания сообщений или рекламы, которыми люди охотно будут делиться друг с другом.
Чем бы вы ни занимались, эта книга поможет вам сделать так, чтобы о вашем продукте или идее заговорили.
2-е издание.
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