Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Александр Верещагин, Денис Мартынов, Александр Стародубцев

Старт бизнеса! Создай свой бизнес (комплект из 2 книг)

Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-3168-1, 978-5-9573-3101-8
Книгопечатная продукция
Объем: 576 стр.

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Старт бизнеса! Легкий способ создать прибыльный бизнес с нуля".
"Создай свой бизнес. Советы для эффективного бизнеса и счастливой жизни".

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