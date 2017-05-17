Старт бизнеса! Создай свой бизнес (комплект из 2 книг)

Предвидеть такие события в профессиональной жизни практически невозможно. В один самый обычный день ты публикуешь у себя на странице пост про годовой личный коучинг с подробным описанием программы. К слову, таких постов и программ за всю свою карьеру я опубликовала не один десяток. И тут происходит нечто - на следующий день ты открываешь свою страницу в Facebook и не веришь своим глазам: под твоим постом тонна комментариев вполне себе хамского и негативного характера.