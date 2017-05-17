Михаил Лабковский

Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.

978-5-9614-6244-9

Книгопечатная продукция

Объем: 320 стр.



"Когда человек, которому не нравится его жизнь, осознает или хотя бы начинает подозревать, что дело не в жестокости мира или стечении обстоятельств - что дело в нем самом, и решает измениться, то у него есть все шансы! Шансы стать счастливым. Причем в любом возрасте, семейном положении, благосостоянии и пр.

Я не то что верю, я знаю по опыту психолога, что быть счастливым - это решение. И если вы считаете, что у вас нет проблем, которые мешают наслаждаться жизнью, вам все нравится - эта книга не для вас. Это книга для тех, кто хочет и готов меняться".

Михаил Лабковский



О КНИГЕ

Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может и имеет право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми?

Отличительная черта подхода Лабковского - в конкретике. На любой самый сложный вопрос он всегда дает предельно доходчивый ответ. Его заявления и советы настолько радикальны, что многим приходится сначала испытать удивление, если не шок. В рекомендациях автор не прячется за обтекаемыми формулировками, а четко называет причины проблем. И самое главное, что он знает, как эту проблему решить - без копания в детских психотравмах и пристального анализа вашего прошлого. Если у человека есть знание и желание, то изменить себя и свою жизнь к лучшему вполне реально.

Цель любой работы психолога - личное счастье и благополучие его пациента. Цель издания этой книги - личное счастье каждого, кто ее прочитает.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Издание ориентировано на широкую аудиторию.



Почему книга достойна прочтения

• Вы сможете понять, почему ваша жизнь не складывается так, как вам этого хочется; поймете, в какой момент что-то пошло не так, и сможете решить свои проблемы с помощью советов Михаила Лабковского, одного из самых известных и авторитетных психологов России.

• В этой книге вы найдете узнаваемые ситуации и даже словечки, характерные для каждой российской семьи "школы жизни", примеры проявления "родной" ментальности и поймете, в чем подвохи такой знакомой нам психологии поведения. Узнаете, откуда в нас агрессия, неуверенность в себе, в чем корни психологии жертвы и неумения постоять за себя.

• Изучив эту книгу, вы узнаете, как гарантированно наладить отношения с самим собой, обрести счастье в личной жизни и вырастить счастливых детей.

• Эта книга из тех, что не устаревают с годами; из тех, в которых отмечают важные места карандашом; из тех, что дарят друзьям и близким, а свой экземпляр бережно хранят в домашней библиотеке, чтобы передать детям. И, конечно, из тех, что разбирают на цитаты.



Для кого эта книга

Для широкого круга читателей.



Автор

Михаил Лабковский - практикующий психолог с 35-летним стажем, радио- и телеведущий. Автор знаменитых "Шести правил", а также собственного метода формирования у человека с психологическими проблемами здоровых реакций и жизненных навыков. Работал учителем, стал одним из первых школьных психологов в стране. Долгое время был ведущим передачи "Взрослым о взрослых" на радиостанции "Эхо Москвы". Жил, учился и работал в Израиле. В мэрии Иерусалима был психологом службы по работе с трудными подростками. И всегда вел приемы как частный психолог. Сейчас Михаил Лабковский выступает с публичными лекциями-консультациями по всему миру, а также ведет собственное шоу на радиостанции "Серебряный дождь".

labkovskiy.ru



Оформление книги

Формат 70х90/16, обложка с клапанами, матовое покрытие, бумага офсетная белая 100 г.



Ключевые слова

Психология, Лабковский, Хочу и буду, отношения, неврозы, комплексы, счастье.



Отзывы



Тех, кому эта книга может помочь, не так уж много. Всего 99%.

Александр Маленков, главный редактор журнала MAXIM



Популярная психология - полезная область знания, особенно если нужно разобраться в сложностях отношений. В любви партнеры очень зависимы друг от друга, и, чтобы избежать мелодрамы, нужно учиться любить и держать дистанцию. Это непросто. "Хочу и буду" Михаила Лабковского - подборка консультаций профессионального психолога, которая в нужный момент будет под рукой, без регулярного посещения кабинета специалиста и оплаты сеансов.

Желаю этой нужной книге счастливой судьбы.

Ирина Хакамада



Всех нас волнует, как найти партнера, как сохранить любовь, как воспитывать детей, как перестать переживать и начать жить счастливо! Все вокруг учат подстраиваться и встраиваться, твердят о компромиссах, уступках и терпении. И только Лабковский, самый популярный сегодня психолог в России, учит смело, бескомпромиссно и предельно честно идти к своему счастью. Да, это непросто, но стоит хотя бы попробовать начать жить без страха. Особенно радует то, что в книге много конкретных примеров, в которых узнаешь себя - и сразу получаешь ответ на волнующий вопрос.

Аврора, телеведущая



Михаил Лабковский для меня - единственный профессионал, который страстно и увлекательно пишет о важных проблемах, о стереотипах и ловушках сознания. И его тексты, думаю, единственные в жанре, которые и правда помогают людям и побуждают их посмотреть на свою жизнь с другой стороны.

Арина Холина, Snob.ru



Мое первое интервью с Михаилом Лабковским для журнала Elle произвело эффект разорвавшейся бомбы. Редко когда глянцевая журналистика бывает настолько полемичной. Интервью моментально разобрали на цитаты, и даже сейчас, месяцы спустя, наш разговор остается одним из самых востребованных в сети. Прямо "в прямом эфире" он назвал меня невротичкой, а я... Я согласилась. И не выбросила из интервью ни одного даже самого жесткого слова. Эта встреча положила начало нашей дружбе и полному переосмыслению моих жизненных установок. Я по-прежнему далеко не во всем согласна с Михаилом, когда он говорит об отношениях, но судьба свела нас именно в тот момент, когда именно "шесть правил Лабковского" помогли мне сделать единственно правильный выбор. Уверена, что его книга будет полезна очень многим.

Елена Сотникова, главный редактор Elle с 1996 по 2016 год



Когда ты не можешь сам решить свою проблему, есть только один путь - к тому, кто поможет тебе с этим. Каким должен быть этот кто-то? Все просто: он должен быть спокойнее тебя, дальновиднее тебя и уметь мыслить шире тебя. Каждый должен найти своего гуру. Мой выбор - Лабковский.

Алексей Бегак, художник, дизайнер, телеведущий







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