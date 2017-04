Мара Эйнштейн

Реклама под прикрытием. Нативная реклама, контент-маркетинг и тайный мир продвижения в интернете

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.

978-5-9614-6243-2



Объем: 300 стр.



Цитата

Это мы продвигаем бренд, мы побуждаем друзей и родственников посмотреть видео, купить товар или лайкнуть страницу. А поскольку рекомендация поступает из проверенного и надежного источника, друзья и родственники с большей вероятностью обратят на нее внимание. Так выглядит сарафанный маркетинг, основа основ в новой экосистеме скрытой цифровой рекламы.

Мара Эйнштейн



О чем книга

Забудьте о рекламных роликах, печатной рекламе и баннерах на сайтах - потребитель прекрасно научился их избегать: он переключает канал, у него есть блокировщик рекламы в браузере. Однако пользователи интернетом охотно делятся с друзьями интересной статьей или видео, невольно превращаясь в посланников бренда. Поэтому задача рекламы не в том, чтобы продать товар, а в том, чтобы заставить поделиться контентом. Теперь рекламу предлагают потребителю на основе данных, которые он сам оставляет о себе в сети. Аудитория интернета стремительно растет (в России уже больше 80 млн человек), за год в Google отправляют больше 1 трлн поисковых запросов, а в Facebook каждую минуту выкладывают 200 000 фотографий. Все это означает, что простая реклама больше не работает, настало время маркетинга впечатлений, нативной рекламы и контент-маркетинга.

Профессор медиаведения Мара Эйнштейн не одно десятилетие проработала в рекламных агентствах. В своей книге она рассказывает о том, как создают "рекламу под прикрытием" - захватывающий контент, в котором невозможно распознать маркетинговую подоплеку. Здесь вы найдете и внятные теоретические основы, и успешные кейсы, уже ставшие классикой нативной рекламы.



Почему книга достойна прочтения

• Красно-белые логотипы Coca-Cola, рекламные ролики Nike со слоганом "Просто сделай" ("Just Do It") и золотые арки McDonald`s больше не позволяют добиться поставленной цели - привлечь покупателя. На смену громким и пробивным стратегиям пришли тонкие и хорошо замаскированные - маркетинг социальных сетей, спонсированный контент и сарафанный маркетинг.

• Сейчас вместе с аудиторией, которая мигрирует от телевидения к интернету, перемещаются рекламные бюджеты. Нынешняя реклама порой не выглядит и не воспринимается как реклама, но при этом потребители тратят на нее больше времени, а ее стоимость сократилась во много раз.

• Автор книги раскрывает, что стоит за быстрым развитием "рекламы под прикрытием" и как кнопка "Нравится" превратилась в тайный способ осуществить продакт-плейсмент по-новому - в духе цифровой эпохи.



Для кого эта книга

Для профессионалов рекламного рынка и маркетологов.



Кто автор

Мара Эйнштейн - профессор медиаведения в Колледже Куинс (Городский университет Нью-Йорка) и независимый консультант по маркетингу. Более 25 лет изучает медиаиндустрию. Эйнштейн была топ-менеджером на NBC, MTV Networks, работала в крупных рекламных агентствах с такими клиентами, как Miller Lite и Uncle Ben`s. Ее статьи публиковались в Newsday, Advertising Age, Harvard Business Review, The New York Times, Bloomberg BusinessWeek и The Wall Street Journal.



Ключевые слова

Контент-маркетинг, нативная реклама, скрытый маркетинг, сарафанный маркетинг, бренд, потребитель, интернет-продвижение.



Отзывы

Чтение книги Мары Эйнштейн сродни волшебным очкам, которые, когда их надеваешь, позволяют видеть рекламу повсюду и всегда. Хотите ли вы продать или надеетесь не купить - перед вами современное положение дел.

Дуглас Рашкофф, медиавед, писатель и публицист



О чем книга? О том, что скоро в интернете не останется "просто текстов" - за каждым будет стоять какой-то коммерческий интерес, явный или скрытый. По крайней мере этого очень опасается автор. Надо ли читать? Да. Потому что это вдохновляющий сборник примеров скрытой рекламы, на все вкусы. Если уж все равно вам гореть в аду за скрытый маркетинг, так пусть хоть он у вас получится хорошим.

Андрей Коновалов, главный редактор Cossa.ru







