Г. ван ден Берг, П. Питерсма

Ключевые модели менеджмента. 77 моделей, которые должен знать каждый менеджер

Key Management Models: The 75+ Models Every Manager Needs To Know

Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2017 г.

978-5-906828-51-4

Книгопечатная продукция

Объем: 400 стр.



Скорее всего, вы уже слышали о бережливом подходе, SWOT-анализе и ключевых компетенциях. А что вы думаете об анализе рисков и вознаграждений, инновационном цикле и стратегическом планировании человеческого капитала? Даже если вы слышали об этих моделях, действительно ли вы знаете, что они собой представляют и как вы могли бы их применить на практике? В этом дополненном издании бестселлера "Ключевые модели менеджмента" описываются уже не 60, а 77 моделей менеджмента. По каждой ключевой модели дается руководство, когда и как этой моделью лучше всего воспользоваться, указываются степень реальной работоспособности модели, ее преимущества и недостатки. Книга содержит множество иллюстраций, помогающих понять сущность предложенных моделей.

Независимо от вашего опыта и имеющихся знаний, эта книга познакомит вас с десятками новых способов, помогающих сделать ваш бизнес лучше.



Для менеджеров среднего и высшего звена, бизнес-консультантов, а также всех тех, кто интересуется моделями менеджмента.

5-е издание, дополненное.



