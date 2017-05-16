Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Чип Хиз, Дэн Хиз

Ловушки мышления. Как принимать решения, о которых вы не пожалеете

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-371-7
Книгопечатная продукция
Объем: 320 стр.

Людям свойственно впадать в крайности. Порой, мы принимаем решения молниеносно - потому что слишком уверены в своей правоте. Мы автоматически подбираем те факты, которые поддерживают наше решение, и не обращаем внимания на те, которые могут ему противоречить. Нас вводят в заблуждение сиюминутные эмоции.

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