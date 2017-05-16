Ловушки мышления. Как принимать решения, о которых вы не пожалеете

О чем эта книга Что делает вещи популярными? Если вы сказали реклама, подумайте еще раз. Люди не прислушиваются к рекламе, они прислушиваются к мнению других людей. Но почему мы говорим о некоторых продуктах и идеях больше, чем о других? Почему ......