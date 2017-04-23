Патрик Ленсиони

Почему не все любят ходить на работу. Правда о вовлеченности сотрудников

Серия: МИФ. Бизнес

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-644-2

Книгопечатная продукция

Объем: 256 стр.



О книге

Бизнес-гуру Патрик Ленсиони рассказывает о том, как поднять вовлеченность и результативность сотрудников, используя свой фирменный увлекательный стиль.

Каждый знает, что такое неудовлетворенность работой. Это когда страшно идти на работу и когда не можешь дождаться окончания дня. Когда работа высасывает из человека силы, даже если он не занят. Когда домой возвращаешься вымотавшимся и озлобленным.

Этот феномен не только делает людей несчастными. Он оказывает неоспоримое, огромное влияние на целые компании. Хотя неудовлетворенность сотрудников бывает сложно оценить, она прямо влияет на результативность, обороты и моральный дух, и все это в конце концов сильно бьет по бюджету компании.

Это совершенно абсурдно, потому что существует очень эффективное, но почти не применяемое лекарство. Оно не требует прямых затрат и может дать почти немедленные плюсы для сотрудников, менеджеров и клиентов, тем самым вооружая компании, которые им пользуются, мощным конкурентным преимуществом.

Как в восемнадцатом веке написал писатель Сэмюэл Джонсон, людям чаще нужны напоминания, а не наставления. Эта небольшая книга - простое и мощное напоминание, которое поможет вам сделать работу других людей, а может, и вашу собственную, более стоящей и приятной.



Причины, по которым возникает неудовлетворенность работой, могут проявляться независимо от должности. На первый взгляд они очевидны и вроде бы легко устранимы, и тем не менее в большинстве организаций их почти не замечают:

• Обезличенность;

• Ненужность;

• Неизмеряемость.



В книге вы найдете глубокий разбор трех признаков неудовлетворенности работой, преимущества, которые даст их устранение, а также все необходимое, чтобы любая работа приносила больше радости.



Для кого эта книга

Для менеджеров, руководителей, HR-директоров и специалистов.



Цитаты из книги

Опять работа!

Помню, в детстве меня поразила и взволновала мысль, что взрослым - папе, например - приходится каждый день трудиться по восемь часов, а то и больше. Сам я проводил в школе меньше времени и едва мог это вынести!



Говорить вслух

Не надо бояться говорить на эту тему: "Знаете, я только что прочел книгу о том, как сделать работу приятнее, и хочу с вами об этом поговорить. Нет, вы не плохой руководитель. Просто мне кажется, я буду работать лучше и мне будет больше здесь нравиться, если вы сделаете следующее".



Хорошие менеджеры

Отличным менеджерам и хорошим компаниям не мешает, что что-то поначалу кажется глупым, - главное, чтобы результат был осмысленным и полезным.



Нужность

16-летний Энди получает во время работы в супермаркете бесплатный журнал о футболе со стойки с газетами - хороший первый шаг. Потом менеджер может развить успех и установить более серьезную и подлинную связь, чтобы Энди почувствовал верность магазину и стремился расти над собой и выйти за рамки своей должности.



Редкий специалист

Менеджер Карсона должен помочь ему понять, что редкие случаи, когда требуются его услуги, почти всегда связаны с нетипичными, серьезными потребностями. У Карсона даже в большей степени, чем у коллег из дневной смены, есть уникальная возможность всерьез и надолго улучшить комфорт гостя.



Служение

Поэтому мне кажется, что настоящий позор не в том, что многие люди не служат своему ближнему, а в том, что столь многие менеджеры еще не осознали, что сама их должность подразумевает служение.



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