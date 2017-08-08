Элизаде Рэйк
Wish Book. 500 Заданий, которые просто необходимо выполнить
Серия: Школьные тетради WTJ_inspiration
Издательство: ЭКСМО-Пресс, 2017 г.
978-5-699-91629-0
Книгопечатная продукция
Объем: 176 стр.
Посмотрите также...
1 страница в день. Ежедневник для творческих людей
Мотивирующая книга-блокнот, которая предлагает интересные идеи на каждый день года. Каждый новый день - шанс создать что-то новое. Отложите телефон и возьмитесь за карандаш - предоставьте себе пространство для творчества. Эта книга-блокнот ......
Управляй временем! Ежедневник
Нехватка времени, аврал и жесткий цейтнот являются испытаниями, справиться с которыми под силу далеко не каждому. Постоянное пребывание в состоянии "не знаю, за что хвататься" вряд ли можно назвать подходящим, когда речь идет о личной ......
Пиши, сокращай. Как создавать сильные тексты
Цитата"На какое из писем человек скорее ответит? В каком ему проще разобраться? Какое лучше побуждает к действию? Текст может показаться не самой важной частью нашей жизни - особенно если вы не профессиональный писатель. Но от того, как мы ......
Убей привычку - создай привычку. Как сделать жизнь лучше, заменив вредные привычки полезными
"Как минимум треть нашей жизни мы проводим на автопилоте, - утверждает автор этой книги и создатель сайта с миллионной аудиторией PsyBlog Джереми Дин. - Нами управляют наши привычки". Начни их менять - избавляться от вредных, заводить полезные, ......