Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Киселев В.М. , Сяглова Ю.В. , Плющева Л.В.

Мультисенсорные маркетинговые коммуникации. Инфо- и идентдизайн

Издательство: Русайнс, 2017 г.
978-5-4365-1486-4
Книгопечатная продукция
Объем: 240 стр.

Монография посвящена теории и практике эффективных коммуникаций в местах продаж через сенсорные каналы приема и передачи информации. Особую значимость представляют практические аспекты использования элементов визуального, обонятельного мерчандайзинга на предприятиях розничной торговли, а также намеченные в исследованиях и другие каналы коммуникаций.
Результаты исследования могут быть полезны работникам сферы торговли, преподавателям, студентам и аспирантам, обучающимся по экономическим специальностям, а также участникам товаропроводящих каналов, которые заинтересованы в эффективном продвижении своих товаров в местах продаж.

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