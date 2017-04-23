Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Мария Немет, Александр Верещагин, Денис Мартынов

Жизнь с чистого листа. Создай свой бизнес. Реализация жизненных намерений (комплект из 3 книг)

Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-3157-5, 978-5-9573-3101-8, 978-5-9573-2209-2, 1-57731-531-6, 978-1-57731-531-5
Книгопечатная продукция
Объем: 752 стр.

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости"
"Создай свой бизнес. Советы для эффективного бизнеса и счастливой жизни"
"Реализация жизненных намерений. Как управлять энергией денег, творчества и отношений"

Посмотрите также...

Лифт саморазвития. 9 ключей к силе души. Реализация жизненных намерений (комплект из 3 книг)

Лифт саморазвития. 9 ключей к силе души. Реализация жизненных намерений (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Лифт саморазвития. Как не застрять между этажами" , "9 ключей к силе души. От заблуждений - к истине" , "Реализация жизненных намерений. Как ......

Секреты мышления. Быть харизматичным лидером. Реализация жизненных намерений (комплект из 3 книг)

Секреты мышления. Быть харизматичным лидером. Реализация жизненных намерений (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Секреты мышления. Управление судьбой" "Быть харизматичным лидером. Мастерство управления" "Реализация жизненных намерений. Как управлять энергией ......

Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем (комплект из 2 книг)

Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем (комплект из 2 книг)

Обращаем Ваше внимание на то, что комплект состоит из 2 одинаковых книг. Насколько часто у вас бывает так, что вы завалены кучей дел и даже передохнуть некогда? Дела копятся и их все больше и больше, они как снежный ком: только вы успеваете ......

Календарь медитаций Ошо. Как все успевать? Голубая книга медитаций (комплект из 2 книг + календарь)

Календарь медитаций Ошо. Как все успевать? Голубая книга медитаций (комплект из 2 книг + календарь)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Календарь медитаций Ошо. 2017" , "Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем" , "Голубая книга медитаций. Практическое руководство ......

Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем

Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем

Насколько часто у вас бывает так, что вы завалены кучей дел и даже передохнуть некогда? Дела копятся и их все больше и больше, они как снежный ком: только вы успеваете разделать с одним делом, как появляется еще несколько? За что браться в ......

Создай СВОЙ бизнес. Советы для эффективного бизнеса и счастливой жизни (комплект из 2 одинаковых книг)

Создай СВОЙ бизнес. Советы для эффективного бизнеса и счастливой жизни (комплект из 2 одинаковых книг)

Четко выстроенный бизнес не всегда приносит счастье и доход своим владельцам. Почему так происходит? Денис Мартынов, бизнесмен с огромным опытом, уверен: те предприниматели, которые ставят перед собой цель "просто заработать", не будут счастливы ......

Создай СВОЙ бизнес. Стратегии умных продаж (комплект из 2 книг)

Создай СВОЙ бизнес. Стратегии умных продаж (комплект из 2 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Создай свой бизнес. Советы для эффективного бизнеса и счастливой жизни", "Стратегии успешных продаж. Экспресс-курс для начинающих менеджеров"....

Создай СВОЙ бизнес. Душа бизнеса. Искусство красивых побед (комплект из 3 книг)

Создай СВОЙ бизнес. Душа бизнеса. Искусство красивых побед (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Создай свой бизнес. Советы для эффективного бизнеса и счастливой жизни", "Душа бизнеса. Современная этика предпринимательства", "Искусство красивых ......

Харизматичный лидер. Создай свой бизнес. Как все успевать? Настольная книга высокоэффективных людей (комплект из 4 книг)

Харизматичный лидер. Создай свой бизнес. Как все успевать? Настольная книга высокоэффективных людей (комплект из 4 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Харизматичный лидер. Эффективный бренд-коучинг на все случаи жизни" "Создай свой бизнес. Советы для эффективного бизнеса и счастливой жизни" "Как ......

Жизнь с чистого листа. Жизнь как творчество. Жизнь в гармони (Комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. Жизнь как творчество. Жизнь в гармони (Комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости" "Жизнь как творчество. Создавай свою реальность" "Жизнь в ......

Жизнь с чистого листа. К новой жизни 1. Здоровая жизнь в болезни и боли (Комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. К новой жизни 1. Здоровая жизнь в болезни и боли (Комплект из 3 книг)

Вашем вниманию предлагается комплект из 3 книг "Жизнь с чистого листа", "К новой жизни 1", "Здоровая жизнь в болезни и боли". Для широкого круга читателей....

Жизнь с чистого листа. Деньги в твоей жизни. Путь к себе. В поиске свободы (комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. Деньги в твоей жизни. Путь к себе. В поиске свободы (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Путь к себе. В поисках свободы. Банкир увольняется и начинает новую жизнь" . "Деньги в твоей жизни" . "Жизнь с чистого листа. Двухнедельная ......

Жизнь с чистого листа. Глубочайшее доверие к жизни. Великий вызов (комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. Глубочайшее доверие к жизни. Великий вызов (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: " Глубочайшее доверие к жизни" . " Великий вызов. Жизнь за пределами обыденности" . "Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя ......

Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости (комплект из 2 книг)

Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости (комплект из 2 книг)

Комплект состоит из двух одинаковых книг. Я много раз пытался начать новую жизнь. Все бросал, уезжал, начинал что-то делать, но потом снова возвращался к привычному образу жизни. Проблема была в том, что я не знал, что именно мне нужно было ......

Жизнь с чистого листа. ЧистоПитание. Очисти еду от плесени лжи (комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. ЧистоПитание. Очисти еду от плесени лжи (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости" "Очисти еду от плесени лжи. Мифы о продуктах питания и советах ......

Жизнь с чистого листа. Дао. Золотые врата. В 2 частях (комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. Дао. Золотые врата. В 2 частях (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости" "Дао. Золотые Врата. Беседы о "Классике чистоты" Ко Суана. Часть ......

Женский ежедневник. Как сделать, чтобы тебя полюбили. Жизнь с чистого листа (Комплект из 3 книг)

Женский ежедневник. Как сделать, чтобы тебя полюбили. Жизнь с чистого листа (Комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Женский ежедневник. Программа заботы о себе. Осознанное Творение Жизни" "Как сделать так, чтобы тебя полюбили. 14-дневная программа внутреннего ......

Жизнь с чистого листа. Секреты профессионального роста. Программа "Счастье" (комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. Секреты профессионального роста. Программа "Счастье" (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости" "Секреты профессионального роста от всемирно известного ......

Жизнь с чистого листа. Жизнь – игра. Харизматичный лидер (комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. Жизнь – игра. Харизматичный лидер (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости" "Жизнь - игра. Правила победителей" "Харизматичный лидер. ......

Жизнь с чистого листа. Исполнение желаний. Секреты успеха (комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. Исполнение желаний. Секреты успеха (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости" . "Исполнение желаний по-женски. Как начать новую жизнь, легко и ......

Жизнь с чистого листа. Иммунитет против страха. Причины и смысл жизненных испытаний (комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. Иммунитет против страха. Причины и смысл жизненных испытаний (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости" "Причины и смысл жизненных испытаний" "Иммунитет против страха. ......

Жизнь с чистого листа. Магическая сила успеха. Легкие шаги к жизни-мечте (комплект из 3 книг)

Жизнь с чистого листа. Магическая сила успеха. Легкие шаги к жизни-мечте (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: " Магическая сила успеха. Как стать лидером в деловом мире и в повседневной жизни" . " Легкие шаги к жизни-мечте. Как быть счастливой женщиной" . ......

Старт бизнеса. Создай свой бизнес. Душа бизнеса (комплект из 3 книг)

Старт бизнеса. Создай свой бизнес. Душа бизнеса (комплект из 3 книг)

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам: "Душа бизнеса. Современная этика предпринимательства" , "Создай свой бизнес. Советы для эффективного бизнеса и счастливой жизни" "Старт бизнеса! ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?
Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?
Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.
Зачем изучать эмоции человека при просмотре рекламы, и как это влияет...Зачем изучать эмоции человека при просмотре рекламы, и как это влияет...
Coca Cola, Google, Mars, Nestle и Procter & Gamble используют нейромаркетинг, чтобы понять эмоции потребителей при просмотре рекламы и увеличить продажи. Об опыте нейромаркетинговых исследований в России и специфике работы с данными рассказывает Влад Иванов, директор по стратегическому планированию медийного агентства Total View.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

24.04.2017 - 10:52
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация