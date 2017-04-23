Мария Немет, Александр Верещагин, Денис Мартынов
Жизнь с чистого листа. Создай свой бизнес. Реализация жизненных намерений (комплект из 3 книг)
Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-3157-5, 978-5-9573-3101-8, 978-5-9573-2209-2, 1-57731-531-6, 978-1-57731-531-5
Книгопечатная продукция
Объем: 752 стр.
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости"
"Создай свой бизнес. Советы для эффективного бизнеса и счастливой жизни"
"Реализация жизненных намерений. Как управлять энергией денег, творчества и отношений"
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