Бернард Рос
Привычка достигать. Как применять дизайн-мышление для достижения целей, которые казались вам невозможными
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-079-2
Книгопечатная продукция
Объем: 256 стр.
О книге
Основатель легендарной Stanford d.school о том, как применять инструменты дизайн-мышления для достижения целей, которые раньше казались невозможными.
В своей книге Бернард Рот рассказывает, как с помощью дизайн-мышления, которое ранее использовалось для работы над масштабными проектами, добиться позитивных изменений в собственной жизни. Он делится историями, рекомендациями, упражнениями и идеями, которые помогут вам справиться с жизненными вызовами и реализовать свои цели.
Благодаря этой книге вы:
Перестанете пытаться и начнете делать;
Поймете, что все оправдания и отговорки обречены на провал;
Научитесь игнорировать препятствия, которые стоят на пути к вашей цели;
Откроетесь новому опыту и будете на нем учиться.
Наш мозг сложно устроен и, работая вместе с эго, часто саботирует наши лучшие намерения. Но вы можете жить осознанно и создавать привычки, меняющие жизнь к лучшему. Эта книга покажет вам, как это делать.
Для кого эта книга
Для тех, кто хочет действовать, а не мечтать.
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