Бернард Рос

Привычка достигать. Как применять дизайн-мышление для достижения целей, которые казались вам невозможными

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-079-2

Книгопечатная продукция

Объем: 256 стр.



О книге

Основатель легендарной Stanford d.school о том, как применять инструменты дизайн-мышления для достижения целей, которые раньше казались невозможными.



В своей книге Бернард Рот рассказывает, как с помощью дизайн-мышления, которое ранее использовалось для работы над масштабными проектами, добиться позитивных изменений в собственной жизни. Он делится историями, рекомендациями, упражнениями и идеями, которые помогут вам справиться с жизненными вызовами и реализовать свои цели.



Благодаря этой книге вы:



Перестанете пытаться и начнете делать;



Поймете, что все оправдания и отговорки обречены на провал;



Научитесь игнорировать препятствия, которые стоят на пути к вашей цели;



Откроетесь новому опыту и будете на нем учиться.



Наш мозг сложно устроен и, работая вместе с эго, часто саботирует наши лучшие намерения. Но вы можете жить осознанно и создавать привычки, меняющие жизнь к лучшему. Эта книга покажет вам, как это делать.



Для кого эта книга

Для тех, кто хочет действовать, а не мечтать.







Посмотрите также...

Достижение целей на 100%. Создаем жизнь своей мечты Благодаря этой книге вы сможете реализовать свои желания и приблизиться к самым амбициозным целям. Вы воплотите задуманное и измените жизнь к лучшему. На страницах издания лучшие российские тренеры в области личностного роста поделятся с вами ......

Привычки успешных людей Р"РѕРЅР°Р"СЊРґ РўСЂР°РјРї, Р СЌР№ РљСЂРѕРє Рё РґР°Р¶Рµ Р"РµРЅСЂРё Р¤РѕСЂРґ Р¶РёР"Рё СЃ СЌС‚РёРј! Р"Р°, РєР°Рє РЅРё СѓРґРёРІРёС‚РµР"СЊРЅРѕ, РЅРѕ Рё Сѓ СЃР°РјС‹С… Р±РѕРіР°С‚С‹С… Р"СЋРґРµР№ РјРёСЂР° РµСЃС‚СЊ СЃРІРѕРё РїСЂРёРІС‹С‡РєРё. РРјРµРЅРЅРѕ ......