Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


С. Б. Пашутин

Физиология ажиотажа. Маркетинговые приемы привлечения потребителей к торговой марке. Практическое пособие

Издательство: КноРус, 2016 г.
978-5-406-04661-6
Книгопечатная продукция
Объем: 502 стр.

Анализируются нетрадиционные способы управления потребительскими предпочтениями (эпатаж, интрига, событийные акции и др.) в аспекте "физиологических" механизмов; приводится множество нестандартных креативных решений в области создания ажиотажа.

Для студентов, преподавателей экономических вузов, а также всех тех, кто интересуется проблемами маркетинга.

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