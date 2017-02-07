С. Б. Пашутин
Физиология ажиотажа. Маркетинговые приемы привлечения потребителей к торговой марке. Практическое пособие
Издательство: КноРус, 2016 г.
978-5-406-04661-6
Книгопечатная продукция
Объем: 502 стр.
Анализируются нетрадиционные способы управления потребительскими предпочтениями (эпатаж, интрига, событийные акции и др.) в аспекте "физиологических" механизмов; приводится множество нестандартных креативных решений в области создания ажиотажа.
Для студентов, преподавателей экономических вузов, а также всех тех, кто интересуется проблемами маркетинга.
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