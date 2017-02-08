Петр Осипов, Михаил Дашкиев

Бизнес Молодость. Начни свой бизнес

Серия: Бизнес Молодость. Книги для начинающих предпринимателей

Издательство: Эксмо, 2017 г.

978-5-699-84379-4

Книгопечатная продукция

Объем: 384 стр.



Эта книга - собрание опыта сотен тысяч предпринимателей России и СНГ. Вы пройдете путь от выбора идеи для бизнеса до его масштабирования, а дальше - до создания своего места в истории страны и мира.

Опыт, собранный в этой книге, прожит нами с болью и кровью. Мы объясняем сложные техники простыми словами, чтобы каждый смог применить их в развитии своего дела.

Мы теряли миллионы рублей на неверных управленческих решениях, найме неправильных людей, собственной прокрастинации и унынии.

Читайте книгу, ставьте амбициозные цели и применяйте наши техники для их достижения. Можем пообещать, что после прочтения этой книги: вы точно перестанете ныть и обвинять мир во всех ваших проблемах. Потому что поймете, что ваш образ жизни и счет в банке - это результат ваших ежедневных действий. И зависит это все только от вас.



Об проекте:

"Бизнес Молодость" - крупнейшая в России система образования для предпринимателей, основанная в 2010 году. В сообщество входят более 2 млн. молодых бизнесменов, а обучение здесь ежегодно проходят свыше 20000 предпринимателей и sales-менеджеров из России и стран СНГ. Деятельность компании ведется не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Среди выпускников: генеральные директора крупных компаний и владельцы нескольких успешных бизнесов.



Жанр: пособие для начинающих предпринимателей.



О книге:

Единственная настолько откровенная, дерзкая и смелая книга, которая разрывает привычные шаблоны и меняет мироощущение. Авторы нестандартно и в то же время просто и понятно говорят с читателями о том, что значит быть бизнесменом и что нужно сделать, чтобы начать прямо сейчас, объясняют то, до чего дошли опытным путем и чему научили тысячи успешных предпринимателей.



Особенности:

"Бизнес Молодость" - это сенсационная, в своем роде уникальная книга для тех, кто мечтает изменить свою жизнь и открыть свое дело. Здесь вы найдете причины, мешающие вам действовать, техники, помогающие начать зарабатывать, дельные советы, после прочтения которых вы больше не сможете сидеть на одном месте.



Цитата:

"Прожить жизнь ради зарабатывания денег, ради покупки квартиры. Надеяться на повышение, мечтать о доме на краю скалы с видом на бушующий океан и похоронить мечту за чёртовым занавесом в сознании, за которым должно произойти всё самое важное. Не сейчaс. Потом. И только лишь под самый конец, покрывшись морщинами, понять, что занавес был просто иллюзией, и жизнь прожита абсолютно впустую. Нет. Хвaтит иллюзий. Надо было просыпаться. Мы решили победить время и добиться того, что в принципе невозможно".



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