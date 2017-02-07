А. Н. Толмачев
Реклама в Интернете. Курс молодого бойца
Издательство: БХВ-Петербург, 2017 г.
978-5-9775-3810-7
Книгопечатная продукция
Объем: 240 стр.
В книге в очень концентрированном виде содержится информация обо всех видах рекламы в Интернете: на веб-сайтах, в социальных сетях, с помощью электронных рассылок, партнерских программ, рекламных кампаний в Яндексе и Google и т. д. Описываются особенности каждого вида интернет-рекламы, даются рекомендации и пошаговые инструкции для начала практической работы. Для тех, кто хочет изучить вопрос глубже, приводится описание технических механизмов интернет-рекламы.
Книга предназначена для рекламодателей (малый и средний бизнес), маркетологов и веб-мастеров, практически занимающихся интернет-рекламой, а также для студентов, изучающих данную тему.
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