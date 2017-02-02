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Станислав Воробьев

Самозапуск. Возьми жизнь в свои руки

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.
978-5-9614-6226-5
Книгопечатная продукция
Объем: 228 стр.

Цитата
В своей книге я собрал наиболее распространенные установки, которые мешают поверить в себя, взять ответственность за собственную жизнь в свои руки, стать счастливым, заниматься любимым делом, отдыхать так, как нравится, зарабатывать столько, сколько хочется, мечтать, планировать, добиваться, осознавать и реализовать свое предназначение.

О чем книга
Эта книга для тех, кто хочет реально изменить свою жизнь, стать счастливым, заниматься любимым делом и зарабатывать столько, сколько хочется. Для этого нужно не так много. Во-первых, надо перестать ныть и обвинять в ваших проблемах других. Во-вторых, нужно встать и что-то сделать, причем не "когда-нибудь", а прямо сейчас. В-третьих, надо усвоить реалистичный взгляд на жизнь, которая бывает весьма жестока и несправедлива.
В этой книге вы найдете инструменты, которые помогут понять, почему вам пока не удается изменить свою жизнь. Увидеть это глубоко и ясно - и научиться управлять своими проблемами. Автор призывает жить "не зря", не скучно, весело, богато, красиво, со страстью, желанием, любовью, эмоциями, драйвом и кайфом. Но самое главное - со смыслом.

Почему книга достойна прочтения:
- Станислав Воробьев на тренингах и консультациях, а теперь и в книге, учит тому, что делает сам, каждый день на своей фабрике, в семье и жизни.
- Книгу отличает глубокое содержание, легкая подача, множество баек и историй.
- Если вы хотите получить инструкции, которые невозможно не понять, эта книга - идеальный вариант.

Отзывы о книге:
Эта книга - самородок на рынке бизнес-литературы. С первых страниц чувствуешь основной посыл Станислава - улучшить своего читателя. Не деньги заработать, не славу всемирную завоевать, не моде поддаться, а улучшить мир через развитие тебя самого. В общем, "Самозапуск" теперь входит в мой топ рейтинг книг, которые должен прочитать каждый менеджер.
Максим Батырев (Комбат), автор книги "45 татуировок менеджера"

В книге чувствуется понимание лидерства и успеха. В ней охватываются все сферы жизни: здоровье, отношения в семье, деньги, правила игры в системе и другие. Если у читателя есть запрос на изменения, то в книге "Самозапуск" он найдет много про себя и для себя.
Борис Дьяконов, директор по управлению сервисом для предпринимателей "Точка"

Стас Воробьев, спасибо тебе за книги, за тренинги и за общение, которое помогает найти в себе силы и веру в себя. Идти против общества с девизом "Я всё правильно делаю!"
Александр Анашкин, чемпион мира и Европы, вице-чемпион Европы среди профессионалов по бодибилдингу и фитнесу

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