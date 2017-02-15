Проблемы теории и практики управления, №5, 2016
Издательство: ЛЕНАНД, 2016 г.
Книгопечатная продукция
Объем: 144 стр.
Международный журнал "Проблемы теории и практики управления" - одно из старейших изданий в области управления - основан в 1983 г. в соответствии с Межправительственным соглашением о создании Международного научно-исследовательского института проблем управления и решением представителей стран - учредителей МНИИПУ.
В журнале регулярно выступают государственные деятели, главы дипломатических представительств, известные ученые, ведущие эксперты и аналитики, руководители предприятий и организаций.
Вашему вниманию предлагается очередной номер. Главные темы номера:
- Экономическая политика: стратегия и тактика;
- Государственное управление;
- Управление персоналом.
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