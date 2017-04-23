Проблемы теории и практики управления, №04, 2016
Издательство: ЛЕНАНД, 2016 г.
9770234450049
Книгопечатная продукция
Объем: 144 стр.
Вашему вниманию предлагается очередной номер журнала "Проблемы теории и практики управления".
Главные темы номера:
программы развития макрорегионов;
оценка эффективности кластера;
интеллектуальный капитал совета директоров;
управление образовательным (научным) учреждением.
Посмотрите также...
Журнал "Человек без границ" №3 (04) 2006
"Человек без границ" – это культурно-просветительский журнал для всех, кто не разучился искать, думать и мечтать. Его можно читать всей семьей: профессия, возраст, образование не имеют значения. На страницах журнала вы найдете: статьи о ......
Проблемы теории и практики управления, №7, 2015
Вашему вниманию представляется очередной выпуск журнала "Проблемы теории и практики управления". Главные темы номера: Пенсионный возраст в России: проблемы и условия повышения. Рынок услуг бизнес-образования. Конкуренция за доверие в экономике. ......
Проблемы теории и практики управления: Оценка дифференциации регионов России. Рейтинг унив / №12/201
Международный журнал "Проблемы теории и практики управления" - одно из старейших изданий в области управления - основан в 1983 г. в соответствии с Межправительственным соглашением о создании Международного научно-исследовательского института ......
Проблемы теории и практики управления, №1, 2015
Вашему вниманию предлагается международный журнал "Проблемы теории и практики управления", который издается с 1983 года и является одним из старейших журналов в области управления. На страницах журнала регулярно публикуются государственные ......
Проблемы теории и практики управления, №11, 2016
Вашему вниманию предлагается очередной номер журнала "Проблемы теории и практики управления". Главные темы номера: кадровое обеспечение инновационного развития российской экономики; локализация как инструмент модернизации экономики; ......