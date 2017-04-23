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Проблемы теории и практики управления, №04, 2016

Издательство: ЛЕНАНД, 2016 г.
9770234450049
Книгопечатная продукция
Объем: 144 стр.

Вашему вниманию предлагается очередной номер журнала "Проблемы теории и практики управления".
Главные темы номера:
программы развития макрорегионов;
оценка эффективности кластера;
интеллектуальный капитал совета директоров;
управление образовательным (научным) учреждением.

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