Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


К. Э. Ефименко

Путь бренда на вершину продаж. Технологии захвата лидерства на рынке бытовой техники

Издательство: ПЕРО, 2015 г.
978-5-00086-837-9
Книгопечатная продукция
Объем: 192 стр.

Эта книга повествует об истории развития рынка бытовой техники в современной России, а также о зарождении и накоплении брендового капитала ведущих игроков этого рынка. Автор, имеющий 20-летний опыт продвижения и продаж бытовой техники, на глазах которого разворачивалась драматическая и бескомпромиссная борьба за лидерство в отрасли, описывает этапы становления рынка и рассуждает о причинах взлетов и падений брендов различных производителей.
Систематизация этапов развития рынка и аналитический обзор ключевых событий, очевидцем и участником которых стал автор, являются одними из целей этой работы. Кроме того, зная изнутри законы эволюции данной отрасли бизнеса, автор предлагает комплекс эффективных маркетинговых технологий или фактически пошаговую инструкцию по продвижению новой торговой марки бытовой техники, при помощи которой торговую марку можно переместить с позиции No Name на верхние строчки в федеральных рейтингах популярности брендов. Таким образом, книга, которую вы держите в руках, - это практическое руководство по созданию успешного бренда.
Особое внимание автор уделяет нестандартной методике поиска новых клиентов, выигрышным стратегиям охвата рынка и ценообразования, а также проблеме подбора персонала в отдел продаж "специального назначения", способного обеспечить решение масштабной задачи продвижения новой торговой марки бытовой техники.

Книга рассчитана на специалистов по продажам бытовой техники. Особенно полезной она будет директорам по продажам российских представительств иностранных производителей.
Материал книги также наверняка заинтересует широкую читательскую аудиторию руководителей и менеджеров по продажам из смежных областей бизнеса.

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