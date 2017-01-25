Максим Недякин
Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать для клиента больше, чем достаточно. Даже когда шеф не смотрит
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-517-9
Книгопечатная продукция
Объем: 192 стр.
Высокий уровень сервиса жизненно важен для многих компаний. Но как сделать так, чтобы он был не следствием системы жесточайшего контроля, а шел от самих сотрудников? Ведь настоящий сервис бывает только искренним.
Автор этой книги имеет серьезный практический опыт. Поэтому в ней много примеров, в том числе российских, которые наглядно показывают, как управлять сервисом не через жесткие регламенты и наказания, а через создание клиентоориентированной среды.
Для владельцев, руководителей и сотрудников магазинов, ресторанов, гостиниц, банков, авиакомпаний, сотовых операторов - всех, кто хочет превратить клиентов в своих фанатов и сделать сервис своим истинным конкурентным преимуществом.
4-е издание.
Посмотрите также...
101 совет по организации сервиса в компании
Цитата "Клиентоориентированность должна являться основной стратегической целью бизнеса, наравне с финансовыми показателями компании и оптимизацией расходов" Иван Хроменков О чем книга О том, как создать клиентоориентированный бизнес, правильно ......
Достаточно ли вы умны, чтобы работать в Google? Коварные вопросы, головоломки в стиле дзэн, предельно сложные задачи и другие сбивающие с толку приемы. Паундстон У.
Теперь вы точно знаете, как отбирают людей в Google! А ведь ходят слухи, что именно в этой компании работают самые умные люди планеты. И именно поэтому Google - вне конкуренции. Уильям Паундстоун написал блестящее руководство, как успешно пройти ......
Клиенты на всю жизнь
Карл Сьюэлл – успешный бизнесмен, которому удалось поднять продажи до невиданных высот благодаря привлечению и удержанию покупателей. Его книга являет собой практическое руководство по работе с клиентами (а попутно и по организации работы ......
Драйв: Что на самом деле нас мотивирует
Многие руководители уверены, что лучший способ мотивировать сотрудника к высоким результатам – это денежное вознаграждение, бонусы за результат или иные "пряники". В конце концов, люди ведь работают ради денег, да и практика "сделай А и я дам ......
Всё для клиента. 39 правил незабываемого сервиса
39 правил работы с клиентами от Ли Кокерелла, бывшего исполнительного вице-президента компании Walt Disney World Resort, основаны на простых и действенных принципах. Эти правила универсальны для компаний разного размера и разных отраслей. Их ......
Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь
Автор книги Фред Райхельд предлагает компаниям задавать своим клиентам один, жизненно важный для будущего любой компании, вопрос: посоветуют ли они ее своим друзьям? По ответу на него можно судить, кто из них станет вашим клиентом на всю жизнь, ......