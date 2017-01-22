Том Чатфилд
Как превратить случайные записи в великие дела
Серия: Подарочные издания. Психология
Издательство: Эксмо, 2016 г.
978-5-699-89484-0
Книгопечатная продукция
Объем: 256 стр.
Что, если бы мы всегда носили с собой любимые воспоминания и отрывки текстов; дружеские связи, напоминания о том, во что мы верим и о чем мечтаем? Поразительно, сколь многое можно изменить, перечитав мысли любимых авторов, вроде Эрнеста Хемингуэя, или вспомнив историю успеха Генри Форда. Великие имена заставляют нас яснее мыслить и мечтать. В такие моменты следует записывать все, что приходит в голову, словно озарение. После чего нужно немедленно браться за дело - и затем снова возвращаться к своим записям, переосмысляя их на новом витке. Книга харизматичного спикера TED и психолога, Тома Чатфилда заставляет задуматься о том, что ждет нас впереди: подумать, что останется прежним, а что улучшится; что хочется сохранить, а что - полностью изменить, если появится такая возможность. Также книга выходит под названием "Беги за своим вдохновением. Мечтай и размышляй!"
Творческий блокнот знаменитого психолога Тома Чатфилда создан для всех, кто неравнодушен к собственной жизни. "Проживи эту книгу!" поможет читателю определиться со своими желаниями, грамотно расставить приоритеты и обозначить для себя ключевые цели. Ты удивишь самого себя и всех окружающих, придумывая слова, и рождая идеи, которые будут по-настоящему твоими.
Этот блокнот напоминает о том, что мы раньше не ценили, а теперь утратили: о непрерывном времени, проведенном с самим собой, своими воспоминаниями, надеждами, полетами фантазии, размышлениями. Блокнот заставит тебя писать, рисовать, решать, совершенствоваться и отбиваться от всего, что постоянно требует от тебя мир. После выполнения заданий, ты почувствуешь себя увереннее и легче.
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