Остин Клеон

Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения

Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-551-3

Книгопечатная продукция

Объем: 176 стр.



"Кради как художник" - это известный бестселлер молодого писателя и художника Остина Клеона, в котором он дает 10 уроков творческого самовыражения.

Не нужно быть гением, достаточно быть самим собой! Творчество присутствует во всем и доступно каждому - вот главная мысль Остина. В мире нет ничего оригинального, поэтому не отвергайте чужое влияние, коллекционируйте идеи, обдумывайте их еще раз, аранжируйте по-новому в поисках собственного пути. Следуйте за своими интересами, куда бы они вас ни завели, и предоставьте свободу своему творческому "я"!

Эта позитивная, оригинально оформленная книга поможет каждому, кто стремится привнести творческое начало в свою работу и в свою жизнь.





5-е издание.



