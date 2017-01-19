Остин Клеон
Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения
Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-551-3
Книгопечатная продукция
Объем: 176 стр.
"Кради как художник" - это известный бестселлер молодого писателя и художника Остина Клеона, в котором он дает 10 уроков творческого самовыражения.
Не нужно быть гением, достаточно быть самим собой! Творчество присутствует во всем и доступно каждому - вот главная мысль Остина. В мире нет ничего оригинального, поэтому не отвергайте чужое влияние, коллекционируйте идеи, обдумывайте их еще раз, аранжируйте по-новому в поисках собственного пути. Следуйте за своими интересами, куда бы они вас ни завели, и предоставьте свободу своему творческому "я"!
Эта позитивная, оригинально оформленная книга поможет каждому, кто стремится привнести творческое начало в свою работу и в свою жизнь.
5-е издание.
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