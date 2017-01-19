Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Остин Клеон

Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения

Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-551-3
Книгопечатная продукция
Объем: 176 стр.

"Кради как художник" - это известный бестселлер молодого писателя и художника Остина Клеона, в котором он дает 10 уроков творческого самовыражения.
Не нужно быть гением, достаточно быть самим собой! Творчество присутствует во всем и доступно каждому - вот главная мысль Остина. В мире нет ничего оригинального, поэтому не отвергайте чужое влияние, коллекционируйте идеи, обдумывайте их еще раз, аранжируйте по-новому в поисках собственного пути. Следуйте за своими интересами, куда бы они вас ни завели, и предоставьте свободу своему творческому "я"!
Эта позитивная, оригинально оформленная книга поможет каждому, кто стремится привнести творческое начало в свою работу и в свою жизнь.


5-е издание.

Посмотрите также...

Творческие решения в бизнесе

Творческие решения в бизнесе

В книге проанализированы психологические, социальные и культуральные основания развития современного бизнеса, предложена уникальная авторская методика стимулирования мотивации и творческих решений в команде, сопровождения инноваций и развития ......

Творческое управление временем в новом веке

Творческое управление временем в новом веке

Правильно распределять свое время - значит, правильно организовать свою жизнь. Люди, управляющие своим временем, не только умело строят планы, но и успешно их выполняют. Не умея управлять им, в наш стремительный век невозможно преуспеть. Книга ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

20.01.2017 - 14:55
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация