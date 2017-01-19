Александр Хаминский
Пейсбук
Издательство: ПЕРО, 2016 г.
978-5-906871-88-6
Книгопечатная продукция
Объем: 268 стр.
Как не стать миллиардером, оставаться при этом счастливым человеком и не считать копейки до зарплаты. Как в пятьдесят выглядеть на сорок и жить, как в тридцать. Как не бояться принимать на себя обязанности и ответственность. Как правильно расставлять ударения в законе "Бытие определяет Сознание". Мысли вслух, записанные на бумагу автором - известным юристом, психиатром, журналистом и общественным деятелем. Практическое пособие для тех, кто хочет вырваться из собственной скорлупы и плена общественных стереотипов.
Посмотрите также...
К. Маркс. Капитал (конспект)
В данном конспекте, в кратком изложении, на примере Англии, представлена история возникновения капиталистического производства в этой стране, дается исчерпывающий анализ и закономерности его развития, показаны роль и значение прибавочного ......
Международный туризм в записках путешественника
Уникальность данной монографии состоит в том, что она написана на основе личных впечатлений автора от международных путешествий. Ее идея заключается в том, чтобы на основе анализа современного состояния и проблем развития международного туризма ......
Step by step. От агента к брокеру
Пока человечество живет в домах, риэлторская услуга будет востребована в любое время, а в кризисное - особенно! Пришло время "нового" клиента, а значит, настало время перемен: время желать и развиваться. Каждый уважающий себя риэлтор проходит ......