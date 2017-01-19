Александр Хаминский

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Издательство: ПЕРО, 2016 г.

978-5-906871-88-6

Книгопечатная продукция

Объем: 268 стр.



Как не стать миллиардером, оставаться при этом счастливым человеком и не считать копейки до зарплаты. Как в пятьдесят выглядеть на сорок и жить, как в тридцать. Как не бояться принимать на себя обязанности и ответственность. Как правильно расставлять ударения в законе "Бытие определяет Сознание". Мысли вслух, записанные на бумагу автором - известным юристом, психиатром, журналистом и общественным деятелем. Практическое пособие для тех, кто хочет вырваться из собственной скорлупы и плена общественных стереотипов.



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