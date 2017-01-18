Александр Левитас
Дневник успешного человека. Экспресс-маркетинг. Быстро, конкретно, прибыльно. Больше денег от вашего бизнеса. Партизанский маркетинг в действии (комплект из 3 книг)
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2016 г.
978-5-00057-244-3, 978-5-91657-276-6, 978-5-00057-730-1, 978-5-00057-583-3
Книгопечатная продукция
Объем: 1000 стр.
Вашему вниманию предлагается комплект книг "Дневник успешного человека. Экспресс-маркетинг. Быстро, конкретно, прибыльно. Больше денег от вашего бизнеса. Партизанский маркетинг в действии ".