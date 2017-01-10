А. Н. Назайкин

Копирайтинг. 7+. Как создавать тексты для литературы, кино, рекламы, СМИ, деловых коммуникаций, PR и SEO. Учебное пособие

Издательство: КДУ, Университетская книга, 2017 г.

978-5-91304-703-8

Книгопечатная продукция

Объем: 314 стр.



Сегодня, чтобы пробиться в число лучших копирайтеров, мало иметь талант и общие представления о правилах создания текста. Необходимы специфические знания о том, как сделать любой текст эффективнее и как сделать эффективнее конкретный текст.



Эта книга предназначена для тех, кто уже достиг определенного профессионального уровня в копирайтинге, для тех, кто хочет стать одним из лучших.





Книга будет интересна и полезна как копирайтерам, так и студентам и преподавателям вузов, в которых изучается создание текста различных типов.

