А. Н. Назайкин

Копирайтинг. ХХI век. Как создавать современные тексты. Учебное пособие

Издательство: КДУ, Университетская книга, 2017 г.

978-5-91304-702-1

Книгопечатная продукция

Объем: 316 стр.



Настоящая книга посвящена рассмотрению процесса создания текстов разного типа. В ней анализируются как общие, так и специфичные требования к копирайтерам. Теоретическое осмысление основных вопросов копирайтинга сопровождается обилием конкретных советов и примеров из опыта известных копирайтеров, что превращает ее в практическое пособие - настольную книгу-справочник современного копирайтера.



Книга будет интересна и полезна как начинающим, так и опытным копирайтерам, а также студентам и преподавателям вузов, в которых изучается создание текста различных типов.



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