Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


А. Н. Назайкин

Копирайтинг. ХХI век. Как создавать современные тексты. Учебное пособие

Издательство: КДУ, Университетская книга, 2017 г.
978-5-91304-702-1
Книгопечатная продукция
Объем: 316 стр.

Настоящая книга посвящена рассмотрению процесса создания текстов разного типа. В ней анализируются как общие, так и специфичные требования к копирайтерам. Теоретическое осмысление основных вопросов копирайтинга сопровождается обилием конкретных советов и примеров из опыта известных копирайтеров, что превращает ее в практическое пособие - настольную книгу-справочник современного копирайтера.

Книга будет интересна и полезна как начинающим, так и опытным копирайтерам, а также студентам и преподавателям вузов, в которых изучается создание текста различных типов.

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