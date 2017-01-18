Дон Фейлла

Десять уроков на салфетках. Как сделать крупный, и успешный бизнес

Издательство: Эрбиния, 2017 г.

978-5-8258-6579-9

Книгопечатная продукция

Объем: 52 стр.



Многие видят MLM, как модную волну восьмидесятых годов, но ее значение гораздо больше. Общества МЛМ в 90-х годах имеют оборот товаров более 100 миллиардов доларов в год. Цель этой книги с помощью иллюстраций и примеров показать,* что такое МЛМ. Ознакомить так же с тем, как можно эффективно, объяснить другим что такое МЛМ.



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