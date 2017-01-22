Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Маршалл Голдсмит, Марк Райтер

Прыгни выше головы! 20 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы покорить вершину успеха

What Got You Here Won't Get You There: How Successful People Become Even More Successful

Издательство: Олимп-Бизнес, 2017 г.
978-5-9693-0370-6
Книгопечатная продукция
Объем: 280 стр.

Книга Маршалла Голдсмита парадоксальна по своей сути. Она написана в помощь людям, которые... уже добились грандиозного успеха. У них есть все, к чему они стремились, сбылись все их мечты. Казалось бы, чего еще им желать? И вот тут-то и кроется парадокс. Вы достигли процветания и вправе гордиться собой. Но при этом нередко случается то, что Маршалл Голдсмит называет утратой "внутренней карты". Что это значит? Да то, что вы оказались жертвой "головокружения от успехов": вы перестали соотносить свое поведение с мнением окружающих, а стало быть, незаметно для себя отклонились от верного пути. Вы не просто забуксовали на месте, но и рискуете потерять завоеванное положение... Как же уберечься от подобной опасности? Маршалл Голдсмит, опытнейший специалист, консультирующий крупнейших мировых бизнес-лидеров, научит вас, как преодолеть вредные привычки, которые ошибочно ассоциируются у вас с успехом. И тогда неизбежен еще один парадокс, на сей раз счастливый: вы сумеете прыгнуть выше головы! Книга адресована в первую очередь руководителям высшего звена, но будет полезна и широкому кругу читателей.
2-е издание, дополненное.

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