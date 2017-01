Маршалл Голдсмит, Марк Райтер

Прыгни выше головы! 20 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы покорить вершину успеха

What Got You Here Won't Get You There: How Successful People Become Even More Successful

Издательство: Олимп-Бизнес, 2017 г.

978-5-9693-0370-6

Книгопечатная продукция

Объем: 280 стр.



Книга Маршалла Голдсмита парадоксальна по своей сути. Она написана в помощь людям, которые... уже добились грандиозного успеха. У них есть все, к чему они стремились, сбылись все их мечты. Казалось бы, чего еще им желать? И вот тут-то и кроется парадокс. Вы достигли процветания и вправе гордиться собой. Но при этом нередко случается то, что Маршалл Голдсмит называет утратой "внутренней карты". Что это значит? Да то, что вы оказались жертвой "головокружения от успехов": вы перестали соотносить свое поведение с мнением окружающих, а стало быть, незаметно для себя отклонились от верного пути. Вы не просто забуксовали на месте, но и рискуете потерять завоеванное положение... Как же уберечься от подобной опасности? Маршалл Голдсмит, опытнейший специалист, консультирующий крупнейших мировых бизнес-лидеров, научит вас, как преодолеть вредные привычки, которые ошибочно ассоциируются у вас с успехом. И тогда неизбежен еще один парадокс, на сей раз счастливый: вы сумеете прыгнуть выше головы! Книга адресована в первую очередь руководителям высшего звена, но будет полезна и широкому кругу читателей.

2-е издание, дополненное.



Посмотрите также...

Факторы стоимости. Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости Основу этой книги составляет концепция стоимости, которой, по мнению экспертов, предстоит стать парадигмой бизнеса следующего столетия. Это полезное и очень подробное практическое руководство для менеджеров и тех, кто стремится приобрести эту ......

Конкурируя за будущее Книга посвящена стратегии компании, формирующей свое будущее. В ней описывается опыт компаний, которые смогли преодолеть проблемы в недостатке ресурсов и построить основу для глобального лидерства. Авторы книги предлагают принципиально новый ......

Презентация. Технология успеха Книга Сары Дикинсон рассматривает все аспекты организации и проведения публичного выступления, моделирует "нештатные" ситуации, возникающие при работе с аудиторией и СМИ, и учит их преодолевать. Эта небольшая книжица карманного формата щедро ......

Бал хищников Эта книга - результат интервью, которые Конни Брук удалось взять за два с половиной года у тех, кого можно считать главным коллективным персонажем этой книги, - у сотрудников инвестиционной фирмы Drexel Burnham Lambert и членов ее клиентской ......

Невесомое богатство. Определите стоимость вашей компании в экономике нематериальных активов Важным условием устойчивого долгосрочного роста любой компании является инвестирование, а инвесторам необходима надежная информация. Не располагая показателями, отражающими важнейшие составляющие стоимости компании, управляющие не могут ......

Практические примеры оценки стоимости технологий Ф.Питер Боер продолжает развивать свои идеи, которые изложил в книге "Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок". В настоящем издании он щедро делится с читателями более чем тридцатилетним опытом ......

Принципы розничной торговли К созданию этой книги авторов побудило практическое отсутствие литературы по розничной торговле, а единственное заметное издание безнадежно устарело и затрагивало прежде всего проблемы маркетинга. Предлагаемая вашему вниманию книга детально ......

Очнись! Выжить и преуспеть в грядущем экономическом хаосе Надеетесь, что получите работу получше, переедете в более просторный дом, а уйдя на пенсию по старости, будете жить в достатке? Полагаете, что дела у вас идут как нельзя лучше? Очнитесь! Небывалое процветание, которым страны Запада наслаждаются ......

Вопросы стоимости В последние годы большое внимание уделяется вопросам стоимости для акционеров, управлению на основе стоимости и финансовой отчетности компаний. Цель этой книги - дать практическое руководство по оценке и анализу стоимости. В сборнике ......

Богатство семьи и его дилеммы. Размышления о преемственности, сплоченности и наследовании В жизни семьи деньги играют роль инструмента для реализации. Благодаря им семья может многого добиться, а жизнь ее членов и мир в целом - измениться в лучшую сторону. Но те же деньги пробуждают в представителях семьи худшие черты, усиливают ......

Крутая тактика в крутые времена. Как развить бизнес в любых условиях Книга представляет собой собрание "подсказок", рассчитанных на руководителей различных организаций, действующих в кризисные времена. Авторы предлагают подходы, приемы и решения проблем в сферах стратегического менеджмента, управления ......

Окажется ли ваша следующая ошибка роковой? Как избежать цепи ошибок, губительных для вашей компании В книге исследуются факторы, лежащие в основе масштабных неудач самого разного характера. Автор анализирует ошибки, совершаемые на стадиях подготовки и реализации проектов, в сферах стратегии и корпоративной культуры. Он предлагает методы ......

Библейские советы современному менеджеру В современном менеджменте используется свод принципов, уже ставших классическими как для организации собственной жизни, так и для управления персоналом и компанией в целом. Несмотря на то, что менеджмент, как область знаний, появился ......

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Модель, назначение и принципы организации. Опыт Центрального административного округа г. Москвы Книга посвящена развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. Требование экономической эффективности в сфере государственного управления повлекло за собой внедрение подходов и инструментов, ......

Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК) Свод знаний по управлению проектам PMBOK представляет собой сумму профессиональных знаний по управлению проектами. Институт управления проектами использует этот документ в качестве основного справочного материала для своих программ по ......

Гарри Поттер. Волшебство бренда Много ли найдется людей, никогда не слышавших о юном волшебнике Гарри Поттере? Книги, фильмы, сувениры, рекламные компании, научные исследования - вот тот магический ореол, что окружает бренд "Гарри Поттер". История его взлета ошеломляет. Чем ......

Бал хищников Эта книга - результат интервью, которые Конни Брук удалось взять за два с половиной года у тех, кого можно считать главным коллективным персонажем этой книги, - у сотрудников инвестиционной фирмы Drexel Burnham Lambert и членов ее клиентской ......

Принципы корпоративных финансов Этот фундаментальный учебник посвящен финансовому анализу - специфической сфере управления, которая лишь относительно недавно выделилась в самостоятельную отрасль, вобрав в себя новейшие научные знания и многолетний опыт. В книге рассматриваются ......

Аутентичный персональный бренд. Продай себя, когда никого не покупают Новейшая модель подлинного аутентичного брендинга Хьюберта Рамперсада представляет собой современный подход к созданию сильного персонального бренда - ключа к устойчивому деловому и личному успеху. Причем вам не придется ради этого ломать себя. ......

Эффективная энергокомпания. Экономика. Менеджмент. Реформирование Книга является одним из первых российских изданий, посвященных актуальным проблемам интегрирования энергетических компаний в рыночную экономику с учетом роли электроэнергетики в современном обществе и ее технологических особенностей. В центре ......