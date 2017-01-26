Гарри Беквит
Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг
Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.
978-5-9614-6131-2
Книгопечатная продукция
Объем: 220 стр.
Книга об одной из наиболее сложных сфер деятельности - о маркетинге услуг. На практических примерах работы как крупных компаний, таких как Federal Express и Citicorp, так и небольших частных предприятий, книга рассказывает о том, как продавать, стимулировать сбыт и увеличивать число продаж товара, который нельзя услышать, увидеть или потрогать.
Эта книга основана на двадцатипятилетнем опыте работы автора с тысячами профессиональных бизнесменов.
Она лаконична, увлекательна и содержит сотни практичных и легких для реализации приемов и стратегий.
Это инструкция к тому, как мыслить, чтобы добиваться впечатляющих успехов.
Для всех специалистов, занимающихся маркетингом: и для тех 80%, кто не производит товары, и для оставшихся 20%, которые их производят.
5-е издание.
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