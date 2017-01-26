Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Гарри Беквит

Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.
978-5-9614-6131-2
Книгопечатная продукция
Объем: 220 стр.

Книга об одной из наиболее сложных сфер деятельности - о маркетинге услуг. На практических примерах работы как крупных компаний, таких как Federal Express и Citicorp, так и небольших частных предприятий, книга рассказывает о том, как продавать, стимулировать сбыт и увеличивать число продаж товара, который нельзя услышать, увидеть или потрогать.

Эта книга основана на двадцатипятилетнем опыте работы автора с тысячами профессиональных бизнесменов.

Она лаконична, увлекательна и содержит сотни практичных и легких для реализации приемов и стратегий.

Это инструкция к тому, как мыслить, чтобы добиваться впечатляющих успехов.


Для всех специалистов, занимающихся маркетингом: и для тех 80%, кто не производит товары, и для оставшихся 20%, которые их производят.


5-е издание.


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