Гарри Беквит

Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.

978-5-9614-6131-2

Книгопечатная продукция

Объем: 220 стр.





Книга об одной из наиболее сложных сфер деятельности - о маркетинге услуг. На практических примерах работы как крупных компаний, таких как Federal Express и Citicorp, так и небольших частных предприятий, книга рассказывает о том, как продавать, стимулировать сбыт и увеличивать число продаж товара, который нельзя услышать, увидеть или потрогать.



Эта книга основана на двадцатипятилетнем опыте работы автора с тысячами профессиональных бизнесменов.



Она лаконична, увлекательна и содержит сотни практичных и легких для реализации приемов и стратегий.



Это инструкция к тому, как мыслить, чтобы добиваться впечатляющих успехов.





Для всех специалистов, занимающихся маркетингом: и для тех 80%, кто не производит товары, и для оставшихся 20%, которые их производят.

5-е издание.

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