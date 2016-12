Джон Эйкафф

Начни. Врежь страху по лицу, перестань быть "нормальным" и займись чем-то стоящим

Start: Punch Fear in the Face, Escape Average, Do Work That Matters

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-223-9

Книгопечатная продукция

Объем: 240 стр.



Если вы давно хотели изменить свою жизнь, вырваться из привычного круга, но не могли решиться на активные действия, эта книга для вас. Прочитав ее, вы непременно получите заряд позитивной энергии, станете смелее и отважитесь жить по-новому.

2-е издание.



