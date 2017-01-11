Дмитрий Чернышев
Как люди думают
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-475-2
Книгопечатная продукция
Объем: 304 стр.
В словосочетании "творческое мышление" главное слово - мышление. Оно само по себе творческий акт. Все новое, интересное, сложное - пища для ума, и пищу эту окружающий мир поставляет в избытке. А переработать материал в новые идеи можно, используя приемы из этой книги, написанной известным российским блогером (40 000 читателей!) Дмитрием Чернышевым, работа которого - креативный директор в рекламном агентстве - почти полтора десятка лет связана с ежедневной генерацией идей.
5-е издание.
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