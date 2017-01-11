Дмитрий Чернышев

Как люди думают

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-475-2

Книгопечатная продукция

Объем: 304 стр.



В словосочетании "творческое мышление" главное слово - мышление. Оно само по себе творческий акт. Все новое, интересное, сложное - пища для ума, и пищу эту окружающий мир поставляет в избытке. А переработать материал в новые идеи можно, используя приемы из этой книги, написанной известным российским блогером (40 000 читателей!) Дмитрием Чернышевым, работа которого - креативный директор в рекламном агентстве - почти полтора десятка лет связана с ежедневной генерацией идей.

5-е издание.



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