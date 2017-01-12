Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Игорь Манн, Ренат Шагабутдинов

Бизнесхак на каждый день

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2016 г.
978-5-00100-477-6
Книгопечатная продукция
Объем: 304 стр.

О книге
Более 240 приемов, трюков и технологий, позволяющих сэкономить время, деньги, силы или другие ресурсы; сделать что-то в бизнесе правильнее, проще, быстрее или экономичнее.
Авторы этой книги подготовили "выжимку", концентрат лучших практик и приемов - из собственного опыта, сотен лучших деловых книг и статей. Кроме того, любимыми и самыми полезными бизнесхаками поделились авторы МИФа, читатели Игоря, друзья и коллеги.
Знали ли вы о том, что информацию с визиток можно моментально считывать с помощью специального приложения? А о том, что короткий дневной сон может поднять вашу продуктивность на 34%? А, например, про то, как можно погладить рубашку в гостинице без утюга - и без хлопот? О том, как без (или почти без) вложений развивать своих сотрудников? Как в несколько раз быстрее набирать электронные письма? Быстрее и продуктивнее работать с данными - большими и маленькими?
Книгу не обязательно читать линейно: это не книга-повествование, а книга-сборник. Читайте все советы подряд и внедряйте понравившиеся или сразу выбирайте интересные вам разделы. Если вы аналитик или маркетер, вам могут пригодиться советы по Excel, Google Таблицам и статистике. Маркетеру и продавцу, конечно, поможет соответствующий раздел "маркетинг и продажи". Если вас беспокоит, что вы тратите слишком много времени на обработку писем - вам в раздел "Электронная почта". Вы руководите небольшим бизнесом? Обратите внимание на разделы про найм, менеджмент, переговоры и деловые встречи. А раздел "Продуктивность" поможет любому специалисту, менеджеру, студенту - каждому, кто хотел бы успевать больше.

Все разделы книги:
Продуктивность, время и мотивация
Управление энергией
Чтение
Переговоры и деловые встречи
Принятие решений
Электронная почта
Командировки
Презентации и выступления
HR, найм и увольнение
Мотивация/Управление
Маркетинг и продажи
IT
Small and Big Data

Кроме того, в книге есть приложения, которые помогут вам в аналитике и работе с данными:
Самые полезные функции и бизнесхаки для работы в Google Таблицах
Самые полезные функции и бизнесхаки для работы в Excel

Из предисловия Игоря Манна
После успеха книги "Лайфхак на каждый день" я решил второй раз вступить в ту же воду и написать еще одну книгу на похожую тему.
Удивительно, подумал я, что никто еще не написал книгу про бизнесхаки (когда я придумал это слово, его еще и в интернете не было - ни в Яндексе, ни в Гугле).
Если есть лайфхак - совет, который делает каждодневную жизнь лучше, то почему бы не быть бизнесхакам? Советам, которые делают жизнь делового человека лучше.

Для кого эта книга
Это книга для специалистов и аналитиков, менеджеров, владельцев малого и среднего бизнеса, студентов экономических специальностей.

Цитаты из книги

Как читать?
"Бизнесхак на каждый день" не обязательно читать линейно: это не книга-повествование, а книга-сборник, как и "Лайфхак на каждый день". Читайте все советы подряд и внедряйте понравившиеся или сразу выбирайте интересные вам разделы.

1000 важных дел
Каждый вечер я пишу три самые важные бизнес-задачи на следующий день. Это помогает мне концентрироваться и с легким сердцем отказываться от мелких бесконечных дел, завершать день с чувством удовлетворения. Я делаю более тысячи важных дел в году :)

Правило двух минут
Очень простое, но полезное правило: если можете сделать что-то за две минуты, сделайте не откладывая. Если не можете - не держите в голове: перенесите в бумажный ежедневник, в план Evernote, поставьте напоминание в смартфоне или в электронную почту. Ничего не доверяйте своей памяти - она изменяет.

Всего один день
Мы часто не можем сделать что-то важное, все откладывая и откладывая это на потом. Попробуйте выделить для этого один день. В этот день ничего не делайте - кроме этого дела. Почта отключена, смартфоны выключены, уведомления в соцсетях отключены - только вы и это дело.

Чек-листы
Это простой и мощнейший инструмент: заранее опишите и продумайте последовательность действий, которые вам нужно выполнить в связи с каким-то бизнес- процессом; подготовьте список вещей, которые вы берете в любую деловую поездку; составьте список того, что нужно взять на соревнование.

Ощущение срочности
Закон Паркинсона звучит следующим образом: "Работа занимает время, отпущенное на нее". Этот закон можно использовать себе на пользу: сдвигайте сроки и дедлайны, отпускайте себе меньше времени на задачи - вы все равно успеете их выполнить.

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