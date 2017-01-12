Игорь Манн, Ренат Шагабутдинов

Бизнесхак на каждый день

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2016 г.

978-5-00100-477-6

Книгопечатная продукция

Объем: 304 стр.



О книге

Более 240 приемов, трюков и технологий, позволяющих сэкономить время, деньги, силы или другие ресурсы; сделать что-то в бизнесе правильнее, проще, быстрее или экономичнее.

Авторы этой книги подготовили "выжимку", концентрат лучших практик и приемов - из собственного опыта, сотен лучших деловых книг и статей. Кроме того, любимыми и самыми полезными бизнесхаками поделились авторы МИФа, читатели Игоря, друзья и коллеги.

Знали ли вы о том, что информацию с визиток можно моментально считывать с помощью специального приложения? А о том, что короткий дневной сон может поднять вашу продуктивность на 34%? А, например, про то, как можно погладить рубашку в гостинице без утюга - и без хлопот? О том, как без (или почти без) вложений развивать своих сотрудников? Как в несколько раз быстрее набирать электронные письма? Быстрее и продуктивнее работать с данными - большими и маленькими?

Книгу не обязательно читать линейно: это не книга-повествование, а книга-сборник. Читайте все советы подряд и внедряйте понравившиеся или сразу выбирайте интересные вам разделы. Если вы аналитик или маркетер, вам могут пригодиться советы по Excel, Google Таблицам и статистике. Маркетеру и продавцу, конечно, поможет соответствующий раздел "маркетинг и продажи". Если вас беспокоит, что вы тратите слишком много времени на обработку писем - вам в раздел "Электронная почта". Вы руководите небольшим бизнесом? Обратите внимание на разделы про найм, менеджмент, переговоры и деловые встречи. А раздел "Продуктивность" поможет любому специалисту, менеджеру, студенту - каждому, кто хотел бы успевать больше.



Все разделы книги:

Продуктивность, время и мотивация

Управление энергией

Чтение

Переговоры и деловые встречи

Принятие решений

Электронная почта

Командировки

Презентации и выступления

HR, найм и увольнение

Мотивация/Управление

Маркетинг и продажи

IT

Small and Big Data



Кроме того, в книге есть приложения, которые помогут вам в аналитике и работе с данными:

Самые полезные функции и бизнесхаки для работы в Google Таблицах

Самые полезные функции и бизнесхаки для работы в Excel



Из предисловия Игоря Манна

После успеха книги "Лайфхак на каждый день" я решил второй раз вступить в ту же воду и написать еще одну книгу на похожую тему.

Удивительно, подумал я, что никто еще не написал книгу про бизнесхаки (когда я придумал это слово, его еще и в интернете не было - ни в Яндексе, ни в Гугле).

Если есть лайфхак - совет, который делает каждодневную жизнь лучше, то почему бы не быть бизнесхакам? Советам, которые делают жизнь делового человека лучше.



Для кого эта книга

Это книга для специалистов и аналитиков, менеджеров, владельцев малого и среднего бизнеса, студентов экономических специальностей.



Цитаты из книги



Как читать?

"Бизнесхак на каждый день" не обязательно читать линейно: это не книга-повествование, а книга-сборник, как и "Лайфхак на каждый день". Читайте все советы подряд и внедряйте понравившиеся или сразу выбирайте интересные вам разделы.



1000 важных дел

Каждый вечер я пишу три самые важные бизнес-задачи на следующий день. Это помогает мне концентрироваться и с легким сердцем отказываться от мелких бесконечных дел, завершать день с чувством удовлетворения. Я делаю более тысячи важных дел в году :)



Правило двух минут

Очень простое, но полезное правило: если можете сделать что-то за две минуты, сделайте не откладывая. Если не можете - не держите в голове: перенесите в бумажный ежедневник, в план Evernote, поставьте напоминание в смартфоне или в электронную почту. Ничего не доверяйте своей памяти - она изменяет.



Всего один день

Мы часто не можем сделать что-то важное, все откладывая и откладывая это на потом. Попробуйте выделить для этого один день. В этот день ничего не делайте - кроме этого дела. Почта отключена, смартфоны выключены, уведомления в соцсетях отключены - только вы и это дело.



Чек-листы

Это простой и мощнейший инструмент: заранее опишите и продумайте последовательность действий, которые вам нужно выполнить в связи с каким-то бизнес- процессом; подготовьте список вещей, которые вы берете в любую деловую поездку; составьте список того, что нужно взять на соревнование.



Ощущение срочности

Закон Паркинсона звучит следующим образом: "Работа занимает время, отпущенное на нее". Этот закон можно использовать себе на пользу: сдвигайте сроки и дедлайны, отпускайте себе меньше времени на задачи - вы все равно успеете их выполнить.

