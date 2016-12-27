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Ф. Котлер, К. Л. Келлер

Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс

A Framework for Marketing Management

Серия: Классический зарубежный учебник
Издательство: Питер, 2017 г.
978-5-496-02422-8, 0-13-145258-4
Книгопечатная продукция
Объем: 480 стр.

Настоящий "Экспресс-курс" представляет собой сжатое изложение 12-го издания главного труда Ф.Котлера и К.Л.Келлера "Маркетинг менеджмент". Книга сохраняет полноту и содержательность повествования, содержит все основные кейсы, модели и проекты.
Новое, 3-е издание значительно изменено и дополнено. Появился соавтор - один из ведущих мировых специалистов по брендингу, добавлены новые концепции, многие темы получили развитие и отражают современные рыночные реалии, полностью изменены примеры.
Лаконичность текста позволяет рекомендовать эту книгу студентам вузов, изучающим маркетинг, кроме того, она окажет неоценимую помощь тем, кто хочет знать все о маркетинге, но у кого не хватает времени ознакомиться с полным вариантом "Маркетинг менеджмента".

3-е издание.

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