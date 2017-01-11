Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Прохоров Никита, Сидорин Дмитрий

Управление репутацией в интернете

Издательство: Синергия, 2017 г.
978-5-4257-0299-9
Книгопечатная продукция
Объем: 160 стр.

В этой книге ведущие российские интернет-эксперты в области управления репутацией рассказывают о том, какие существуют сервисы мониторинга репутации в Сети, как осуществляется управление репутацией в поисковых системах, как определить оптимальный "уровень шума" вокруг маленьких и больших брендов, что такое репутационные войны в Сети и вторжение в медиапространство, каких результатов в области управления репутацией можно ждать интернет-магазину, большому бренду, интернет-стартапу, частному лицу, и многое другое.

Книга будет полезна всем, кто ведет бизнес в интернете, а также широкому кругу читателей, кому небезразлична их деловая и личная репутация.

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