Патрик Ленсиони
Пять пороков команды
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-204-8
Книгопечатная продукция
Объем: 256 стр.
Этот бизнес-роман посвящен тому, как грамотно строить корпоративную среду.
В технологическую компанию, оказавшуюся на грани упадка, приходит новый руководитель и начинает налаживать работу команды менеджеров, а вернее, создавать ее заново. Вслед за героями читатель узнает о пяти пороках, которые могут уничтожить любой коллектив, а также о том, каким образом можно их нейтрализовать и превратить свою прежде рассогласованную команду в отряд победителей.
Если корпоративная среда - слабое место вашей компании, эту книгу должны прочитать все: от руководителя до рядового сотрудника.
3-е издание.
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