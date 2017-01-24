Клиентоскоп и другие секреты активных продаж

Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.

Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.

Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.