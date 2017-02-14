Елена Суворова
Самомотивация и достижение целей. 28 способов получить желаемое
Издательство: Спутник +, 2015 г.
978-5-9973-3521-2
Книгопечатная продукция
Объем: 80 стр.
Автор книги Елена Суворова - бизнес-тренер, консультант по развитию и управлению бизнесом, коуч, тренер личностного роста. Книга о том, как можно преодолевать свои "кризисы" и какие способы самомотивации можно для этого применить. Читатель найдет 28 способов достичь цели и получить желаемое - и обязательно найдет среди них тот способ, который нужен сейчас.