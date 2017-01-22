Виктория Маслакова

Как победить страх белого листа. Тактика креативных побед Слона Симона

Серия: Мотивируй себя!

Издательство: Эксмо, 2016 г.

978-5-699-90611-6

Книгопечатная продукция

Объем: 96 стр.



Вы когда-нибудь создавали что-то невероятно большое и важное для вас? Ощущали эту эйфорию, желание вложить в работу все ваши мысли, идеи, решимость? А появлялся ли у вас страх чистого листа? Эта история о том, как страшно браться за новое дело и как сложно его доводить до конца. Основано на реальных событиях, происходивших в процессе создания этой книжки.

