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Анни Лайоннет, Стивенс Лина, Стивенс Хосе, Александр Верещагин

Сила привычек. Думай, делай, достигай! Магическая сила успеха (комплект из 3 книг)

Издательство: ИГ "Весь", 2016 г.
978-5-9573-3121-6, 978-5-9573-2733-2, 978-0-273-71491-0, 978-5-9573-2257-3, 978-1577312178
Книгопечатная продукция
Объем: 586 стр.

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным"
"Думай, делай, достигай! Техники лайф-коучинга для абсолютного успеха"
"Магическая сила успеха. Как стать лидером в деловом мире и в повседневной жизни"

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