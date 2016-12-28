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Рокко Америко, Розарио Альфано, Александр Верещагин, Ирина Удилова, Антон Уступалов

Сила привычек. Секреты успеха. Как добиться успеха (комплект из 3 книг)

Издательство: ИГ "Весь", 2016 г.
978-5-9573-3121-6, 978-5-9573-3116-2, 978-5-9573-2651-9
Книгопечатная продукция
Объем: 640 стр.

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным"
"Секреты успеха по-женски. Как легко изменить свою жизнь, стать счастливой и успешной женщиной"
"Как добиться успеха, изменив язык вашего тела"

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