Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Дейв Тротт

Попробуй думать как хищник

Predatory Thinking

Издательство: Попурри, 2016 г.
978-985-15-3010-2, 978-0-230-77066-9
Книгопечатная продукция
Объем: 224 стр.

"Попробуй думать как хищник" - это мастер-класс Дейва Тротта о философии, которая позволила ему сделать блестящую карьеру: от копирайтера до креативного директора и учредителя нескольких ведущих рекламных агентств Лондона. Книга написана в форме лаконичных историй с яркими примерами, которые, по мнению автора, запоминаются гораздо быстрее нудных правил, и представляет собой бесценный источник жизненной мудрости в современной креативной обработке. Для широкого круга читателей.

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