Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Карен Кули, Кирсти МакЭван

Корпоративные мероприятия, которые стали легендой

Legendary Away Days

Серия: Бизнес-образование
Издательство: Феникс, 2006 г.
5-222-07495-1
Книгопечатная продукция
Объем: 256 стр.

"Корпоративные мероприятия, которые стали легендой" - это полное и бесценное руководство, которое научит вас планировать и претворять в жизнь различные меры, одинаково эффективно работающие для решения различного круга организационных вопросов. Вы познакомитесь с тем, как правильно организовать свою деятельность на различных этапах работы над новым проектом - от разрешения различных проблем и создания надежной и эффективной команды до поддержания высокого боевого духа в коллективе и принятия правильных решений. Краткая и практичная, эта книга научит вас эффективно подходить к выбору нового проекта, заниматься его организацией и решением текущих вопросов в течение всего мероприятия, привлекать сторонних экспертов и наблюдателей и правильно оценивать ваши действия по завершении проекта. Вы узнаете о самых действенных и эффективных подходах и технологиях, а также получите очень ценную информацию относительно того, как надо организовывать то или иное мероприятие, чтобы оно имело законную силу и защиту со стороны действующего законодательства.

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