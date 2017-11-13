Total View стало медийным партнером "Додо пицца"

Медийное агентство TotalView и сеть пиццерий №1 в России «Додо пицца» запускают федеральную ТВ-кампанию и digital-рекламу в 2018 году.

«Додо пицца» – это 251 технологическая пиццерия в 9 странах, большая часть открыта по франшизе. Они объединены собственной разработкой компании – единой информационной системой «Додо ИС», которая охватывает все аспекты бизнеса каждого ресторана сети: от сбора и доставки заказов, управления курьерами, закупки ингредиентов, финансовых показателей, статистики, отчётов, промоакций до найма и графика работы сотрудников. Автоматизация, собственная рецептура и контроль качества позволяют «Додо пицца» печь одинаково вкусную пиццу по всему миру.

Передовой подход и открытость отличают «Додо пицца» от конкурентов. Владелец сети Федор Овчинников ведет блог, где публикует информацию о прибыли, делится стратегией и планами развития бизнеса.

На сайте dodopizza.ru можно наблюдать за работой пиццамейкеров через прямые трансляции с веб-камер, установленных в ресторанах сети, а в самих пиццериях – сквозь прозрачную витрину. Кухня «Додо пиццы» открыта для посетителей: на семейных экскурсиях и детских мастер-классах по приготовлению идеальной пиццы можно посмотреть на работу каждого ресторана изнутри.

Команда Total View изучила бизнес «Додо пиццы» с клиентской стороны: были протестированы скорость, качество доставки, уровень сервиса, продегустировано меню пиццерий в Москве. Для понимания привычек и желаний любителей пиццы агент Total View устроился курьером в один из ресторанов сети. Внутреннее исследование помогло узнать важные потребительские инсайты. Эксперты агентства ориентировались на них при разработке медийной стратегии.

Рекламная кампания «Додо пицца» стартует в начале 2018 года. В качестве основных каналов продвижения бренда выбраны ТВ и digital.

«Мы надеемся, что у нас получится плодотворное сотрудничество, которое поможет вывести бизнес "Додо" на новый уровень. Стратегия агентства отличается "глубоким погружением" в наш бизнес и рассчитана на синергетический эффект медиаканалов», – отметила Юлия Шевырева, Marketing communications manager «Додо пицца».

«"ДоДо Пицца" – удивительная компания, где сочетаются открытость, доверие, амбициозность и новейшие управленческие технологии. Да и сама пицца невероятно вкусная. Я рада, что "ДоДо Пицца" высоко оценила команду Total View. Мы сделаем все, что от нас зависит, для решения задач клиента!» – рассказала Анна Александровская, СEO медийного агентства Total View.