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Из Москвы в Канны

Из Москвы в Канны

Победители конкурса молодых креаторов Red Apple представят Россию на Young Lions 2018

Фестиваль рекламы Red Apple совместно с благотворительным фондом «Друзья» проведёт конкурс молодых креаторов, победители которого представят Россию на Cannes Lions 2018.

Отборочный российский этап Young Lions пройдёт, как и в предыдущие годы, в формате, максимально приближенном к каннскому. Молодые креаторы из России поборются за представление нашей страны в Каннах во всех основных номинациях Young Lions 2018 — Media, Film, Print, Design, Cyber и PR, а оценят их работы члены международного жюри Red Apple.

В конкурсе смогут поучаствовать молодые профессионалы (до 30 лет), работающие в рекламных (коммуникационных, креативных, медийиных, PR) агентствах и свободно говорящие на английском языке. В конкурсах PR и Media могут принимать участие только сотрудники PR и Media-агентств. Для участия им необходимо будет объединиться в команды по два человека, зарегистрироваться по ссылке и ожидать дополнительной информации.

В этом году брифы для конкурса предоставит благотворительный фонд «Друзья». «Миссия фонда заключается в повышении профессионализма отрасли благотворительности, — комментирует соучредитель «Друзей», cоветник ректора, почетный член Ассоциации содействия развития Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян. — Проанализировав систему коммуникаций большинства фондов, мы поняли, что она требует существенного апгрейда. Поэтому логично привлечь к этой теме внимание молодых профессионалов. Они лучше чувствуют и понимают визуальный язык нового поколения, которое необходимо вовлекать в благотворительность».

Брифинг участников конкурса состоится 24 ноября. После получения брифов у команд, соревнующихся в различных категориях, будут целые выходные на разработку кампаний: 26 ноября до 23:59 они должны будут сдать свои работы на суд международного жюри Red Apple. Загрузить проекты возможно после регистрации на сайте фестиваля www.festival.ru.

Победители конкурса молодых креаторов будут оглашены в рамках церемонии награждения фестиваля Red Apple 7-8 декабря 2017 года. Шесть финалистов получат молодежные аккредитации на Cannes Lions 2018 от фонда «Друзья». Также одну из команд ждет специальный приз, о котором организаторы сообщат только на церемонии.

13.11.2017

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