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Maer Group и Mindshare проводят рекламную кампанию нового кроссовера Mazda

Maer Group и Mindshare проводят рекламную кампанию нового кроссовера Mazda

В июле 2017 года в Москве стартовала интегрированная рекламная кампания японского автопроизводителя Mazda, целью которой является максимальное увеличение узнаваемости новой модели кроссовера CX-5 за счет использования формата цифровых носителей наружной рекламы.



Новое поколение Mazda CX-5 появилось в продаже в России с 1 июля 2017 года. Специалисты были удивлены, насколько хорошо автомобиль показал себя в ходе краш-тестов. Компактный японский кроссовер Mazda CX-5 стал обладателем одной из самых почетных наград в сфере безопасности. Автомобильные эксперты из института IIHS наградили ее званием Top Safety Pick Plus. Наилучшим образом эта модель выдерживает фронтальный и боковой удары по кузову. Кроме того, система предотвращения ДТП автоматически избегает аварий на невысоких скоростях.

В размещении нестандартной OOH-кампании Mazda CX-5 в Москве задействованы цифровые носители, на которых в дневное и ночное время транслируются рекламные ролики. Одним из основных мест охватной адресной программы стали три медиафасада, расположенных на Кутузовском проспекте — правительственной трассе с повышенным пешеходным и транспортным трафиком. Общая площадь медиафасадов ТРЦ «Океания» — более 1 тыс. кв. м.

«Для проведения кампании на медиафасадах — единственном цифровом рекламном анклаве на Кутузовском проспекте — клиенту было предложено синхронное размещение контента на всех носителях, включающее трансляцию автомобиля, лого и информационный блок, что позволило создать для бренда большую информативность рекламного пространства и повысить коммуникационную ценность сообщения», — комментирует Игорь Шмуйлов, директор ooh-департамента Mindshare.

«Цифровой outdoor выигрышно выделяется на фоне привычных статичных носителей. По результатам исследования медиаметрических показателей медиафасадов Maer Group, расположенных на Кутузовском проспекте, OTS кампании Mazda CX-5 достигает 381.8 в сутки, GRP — 3.76, что является высоким показателем эффективности подобных рекламных носителей», — отмечает Андрей Березкин, генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик».

«Я рад, что коллеги из Mazda и Mindshare смогли по достоинству оценить наши новые цифровые носители в премиальной локации столицы. В сочетании с ярким креативом кампания новой модели кроссовера Mazda CX-5 получилась очень заметной. Возможности цифровых носителей наружной рекламы широки. Благодаря уникальной разработке показа контента нам удалось адаптировать все возможные рекламные носители таким образом, чтобы привлечь максимальное внимание автомобилистов и пешеходов. Особенностью кампании стал синхронизированный показ роликов на всех медиафасадах, как на Таймс-сквер, что обеспечило бренду интерес и внимание аудитории», — рассказывает владелец Maer Group Константин Майор.

08.08.2017

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