ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (03/07/2017 - 09/07/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/07/2017 - 09/07/2017
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.07.2017
|Кукушка
|Воскресенье
|13:18:16
|14:14:25
|1.7
|8.1
|2
|09.07.2017
|Своя правда
|Воскресенье
|20:58:44
|23:00:12
|1.4
|4.3
|3
|08.07.2017
|Пороки и их поклонники
|Суббота
|10:05:15
|14:15:18
|1.4
|7.6
|4
|08.07.2017
|Когда зацветет багульник
|Суббота
|14:15:24
|17:59:06
|1.1
|5.4
|5
|05.07.2017
|Балабол
|Среда
|20:51:14
|21:52:49
|1.1
|3.4
|6
|08.07.2017
|Люба. Любовь
|Суббота
|19:00:56
|22:34:43
|1.1
|3.9
|7
|06.07.2017
|Фамильные ценности
|Четверг
|19:56:12
|20:51:30
|1.0
|3.8
|8
|09.07.2017
|Разорванные нити
|Воскресенье
|14:14:30
|17:59:16
|1.0
|4.2
|9
|05.07.2017
|Две судьбы-2. Голубая кровь
|Среда
|16:57:54
|17:59:15
|0.9
|5.8
|10
|04.07.2017
|Давай разведемся!
|Вторник
|12:00:36
|13:00:45
|0.8
|5.7
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|06.07.2017
|В джазе только девушки
|Четверг
|20:00:49
|22:08:02
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.8
|2
|08.07.2017
|Когда деревья были большими
|Суббота
|21:00:49
|22:40:42
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.7
|3
|03.07.2017
|Фанфан-Тюльпан
|Понедельник
|20:00:50
|21:46:30
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.5
|4
|08.07.2017
|Из жизни отдыхающих
|Суббота
|22:40:42
|00:06:24
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.6
|5
|04.07.2017
|Противостояние
|Вторник
|21:33:15
|23:41:28
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.3
|6
|09.07.2017
|Барышня-крестьянка
|Воскресенье
|22:15:28
|00:08:21
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.4
|7
|08.07.2017
|Взрослые дети
|Суббота
|16:15:46
|17:35:37
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.7
|8
|05.07.2017
|Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2
|Среда
|10:18:36
|11:13:13
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|2.9
|9
|04.07.2017
|Банковский билет в миллион фунтов стерлингов
|Вторник
|20:00:36
|21:33:15
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.1
|10
|06.07.2017
|Вспомнить все
|Четверг
|14:49:58
|14:58:02
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|2.2
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.07.2017
|Сеть
|Понедельник
|08:43:49
|08:53:58
|0.6
|6.8
|2
|05.07.2017
|Мегаполис
|Среда
|22:00:09
|22:33:23
|0.6
|1.9
|3
|08.07.2017
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Суббота
|08:16:04
|08:26:07
|0.6
|6.1
|4
|04.07.2017
|Простые решения
|Вторник
|22:43:47
|22:53:51
|0.5
|1.6
|5
|09.07.2017
|Безопасность
|Воскресенье
|10:33:22
|10:53:32
|0.5
|2.5
|6
|07.07.2017
|Спорная территория
|Пятница
|22:43:43
|22:53:37
|0.4
|1.7
|7
|03.07.2017
|Москва сегодня
|Понедельник
|19:02:25
|19:12:18
|0.4
|1.7
|8
|09.07.2017
|Без купюр
|Воскресенье
|17:33:32
|17:53:38
|0.4
|1.6
|9
|08.07.2017
|До звезды
|Суббота
|21:04:28
|21:15:33
|0.4
|1.3
|10
|09.07.2017
|Рулевые игры
|Воскресенье
|08:33:42
|08:53:56
|0.4
|4.0
Advertology.Ru
03.08.2017
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