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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (03/07/2017 - 09/07/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (03/07/2017 - 09/07/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/07/2017 - 09/07/2017

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 09.07.2017 Кукушка Воскресенье 13:18:16 14:14:25 1.7 8.1
2 09.07.2017 Своя правда Воскресенье 20:58:44 23:00:12 1.4 4.3
3 08.07.2017 Пороки и их поклонники Суббота 10:05:15 14:15:18 1.4 7.6
4 08.07.2017 Когда зацветет багульник Суббота 14:15:24 17:59:06 1.1 5.4
5 05.07.2017 Балабол Среда 20:51:14 21:52:49 1.1 3.4
6 08.07.2017 Люба. Любовь Суббота 19:00:56 22:34:43 1.1 3.9
7 06.07.2017 Фамильные ценности Четверг 19:56:12 20:51:30 1.0 3.8
8 09.07.2017 Разорванные нити Воскресенье 14:14:30 17:59:16 1.0 4.2
9 05.07.2017 Две судьбы-2. Голубая кровь Среда 16:57:54 17:59:15 0.9 5.8
10 04.07.2017 Давай разведемся! Вторник 12:00:36 13:00:45 0.8 5.7

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 06.07.2017 В джазе только девушки Четверг 20:00:49 22:08:02 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.8
2 08.07.2017 Когда деревья были большими Суббота 21:00:49 22:40:42 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.7
3 03.07.2017 Фанфан-Тюльпан Понедельник 20:00:50 21:46:30 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.5
4 08.07.2017 Из жизни отдыхающих Суббота 22:40:42 00:06:24 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.6
5 04.07.2017 Противостояние Вторник 21:33:15 23:41:28 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.3
6 09.07.2017 Барышня-крестьянка Воскресенье 22:15:28 00:08:21 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.4
7 08.07.2017 Взрослые дети Суббота 16:15:46 17:35:37 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.7
8 05.07.2017 Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2 Среда 10:18:36 11:13:13 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 2.9
9 04.07.2017 Банковский билет в миллион фунтов стерлингов Вторник 20:00:36 21:33:15 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.1
10 06.07.2017 Вспомнить все Четверг 14:49:58 14:58:02 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 2.2

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.07.2017 Сеть Понедельник 08:43:49 08:53:58 МОСКВА-24 0.6 6.8
2 05.07.2017 Мегаполис Среда 22:00:09 22:33:23 МОСКВА-24 0.6 1.9
3 08.07.2017 Специальный репортаж (Москва 24) Суббота 08:16:04 08:26:07 МОСКВА-24 0.6 6.1
4 04.07.2017 Простые решения Вторник 22:43:47 22:53:51 МОСКВА-24 0.5 1.6
5 09.07.2017 Безопасность Воскресенье 10:33:22 10:53:32 МОСКВА-24 0.5 2.5
6 07.07.2017 Спорная территория Пятница 22:43:43 22:53:37 МОСКВА-24 0.4 1.7
7 03.07.2017 Москва сегодня Понедельник 19:02:25 19:12:18 МОСКВА-24 0.4 1.7
8 09.07.2017 Без купюр Воскресенье 17:33:32 17:53:38 МОСКВА-24 0.4 1.6
9 08.07.2017 До звезды Суббота 21:04:28 21:15:33 МОСКВА-24 0.4 1.3
10 09.07.2017 Рулевые игры Воскресенье 08:33:42 08:53:56 МОСКВА-24 0.4 4.0
TNS Россия
Advertology.Ru

03.08.2017

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