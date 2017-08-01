Новости компаний

Новый городской телеканал "78" презентует логотип

Новый городской телеканал &quot;78&quot; презентует логотип

В сентябре 2017 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках расширения редакционных и контентных возможностей МИЦ «Известия» начнется вещание нового петербургского городского канала «78».

Канал презентует современный логотип, который станет основой фирменного стиля. Визуальные решения, использованные при создании логотипа «78», отражают основные принципы работы телеканала – открытость аудитории, фокус на событиях города, современная форма подачи контента. Ключевая идея бренда соотносится с «окном» - символом открытости и новых возможностей.

Структура вещания телеканала «78» будет построена на информационных выпусках – «события в городе и регионе». В сетке вещания также будут присутствовать дискуссионные и публицистические телепрограммы, которые будут посвящены самым актуальным проблемам жизни мегаполиса, жители которого хотят обсуждать городские и региональные события.

«Сильной стороной редакционной политики телеканала будет представленность в цифровой среде на портале телеканала «78», который станет удобным для потребителя городским сервисом. Наш базовый принцип  - «Узнай, чем живет город / узнай, как этим пользоваться». Портал будет работать на стыке традиционных СМИ и удобного городского информационного сервиса», - заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Включение в состав МИЦ «Известия» петербургского городского телеканала «78» является органичной частью процесса расширения телевизионного охвата МИЦ «Известия» на территории Северо-Западного федерального округа и создания в периметре медиа-активов «Национальной Медиа Группы» мощнейшего телевизионного производственного кластера с центром в Санкт-Петербурге.

02.08.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Конструктор сайтов - 10 лучших сервисов для создания сайта в 2017 году.

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Шеринговые онлайн-сервисыШеринговые онлайн-сервисы
В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.
Стигматы и заплатыСтигматы и заплаты (3)
Вы заметили, что составители рекламных блоков на федеральном телеканале «Россия 1» стали радикально менее привередливы? Я бы даже сказал: всеядны. 
Число пользователей адблокеров перестало растиЧисло пользователей адблокеров перестало расти
Число пользователей сервисов, блокирующих интернет-рекламу, перестало расти. Как следует из отчета «Digital News Report 2017», составленного Reuters Institute, аудитория адблокеров осталась на том же уровне, что и в прошлом году (24%), перестав активно расти.
Препятствует ли успеху онлайн-рекламы интуиция маркетолога?Препятствует ли успеху онлайн-рекламы интуиция маркетолога?
Чему верить: своему предчувствию или самообучающимся алгоритмам?
Почему фрилансеры возвращаются в офисы - Наталья Бертош нашла 5 причин...Почему фрилансеры возвращаются в офисы - Наталья Бертош нашла 5 причин...
Пару лет назад Наталья Бертош была начальником отдела рекламы в группе компаний «Алютех», но ушла в свободное плавание. Теперь она певица и основатель школы селф-брендинга и мотивации «Волшебный пендель».

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

02.08.2017 - 20:18
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация