Новый городской телеканал "78" презентует логотип

В сентябре 2017 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках расширения редакционных и контентных возможностей МИЦ «Известия» начнется вещание нового петербургского городского канала «78».

Канал презентует современный логотип, который станет основой фирменного стиля. Визуальные решения, использованные при создании логотипа «78», отражают основные принципы работы телеканала – открытость аудитории, фокус на событиях города, современная форма подачи контента. Ключевая идея бренда соотносится с «окном» - символом открытости и новых возможностей.

Структура вещания телеканала «78» будет построена на информационных выпусках – «события в городе и регионе». В сетке вещания также будут присутствовать дискуссионные и публицистические телепрограммы, которые будут посвящены самым актуальным проблемам жизни мегаполиса, жители которого хотят обсуждать городские и региональные события.

«Сильной стороной редакционной политики телеканала будет представленность в цифровой среде на портале телеканала «78», который станет удобным для потребителя городским сервисом. Наш базовый принцип - «Узнай, чем живет город / узнай, как этим пользоваться». Портал будет работать на стыке традиционных СМИ и удобного городского информационного сервиса», - заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Включение в состав МИЦ «Известия» петербургского городского телеканала «78» является органичной частью процесса расширения телевизионного охвата МИЦ «Известия» на территории Северо-Западного федерального округа и создания в периметре медиа-активов «Национальной Медиа Группы» мощнейшего телевизионного производственного кластера с центром в Санкт-Петербурге.