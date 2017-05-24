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Familia получила больше тысячи дизайнов карты лояльности

Familia получила больше тысячи дизайнов карты лояльности

Более 1 200 работ получила федеральная сеть off-price магазинов Familia от пользователей сети Интернет в рамках Конкурса на разработку дизайна юбилейной карты лояльности. Конкурс стартовал всего полторы недели назад, и ежедневно от авторов приходит около ста новых предложений.

Конкурс на разработку внешнего вида особой пластиковой карты компания объявила в преддверии двух важных событий: во-первых, в мае сети Familia исполняется 17 лет. Во-вторых, скоро у ритейлера появится миллионный участник программы лояльности. В связи с этим Familia предложила пользователям сети Интернет разработать дизайн юбилейной дисконтной карты, которая будет подарена миллионному лояльному покупателю, а впоследствии будет вручаться в честь знаменательных событий компании. Лучший дизайн выявит «народное голосование».

Главный приз конкурса – смартфон IPhone 7 и участие в торжественной церемонии вручения карты с авторским дизайном ее первому обладателю. Второй и третий призы конкурса – ноутбук Asus и планшет iPad mini 2. Также учрежден Специальный приз жюри конкурса – уикенд в Москве, включающий шопинг в Familia в сопровождении профессионального стилиста. Кроме того, участников конкурса ждут поощрительные призы – полезная техника для дома.

В дизайн-конкурсе может принять участие любой человек или творческая группа. Задача – предложить оригинальную фоновую иллюстрацию для пластиковой карты Familia, отражающую особенности шопинга в магазинах сети. Также участники конкурса могут предложить для карты слоган, раскрывающий преимущества Familia.

Работы конкурсантов оценивают Интернет-пользователи и специальное жюри. Победителем будет признан автор работы, которая наберет максимальное количество голосов, а также будет признана не нарушающей авторских прав и этических норм. Жюри конкурса, в которое вошли известные стилисты и блогеры, выберет обладателя Специального приза.

Дизайн-работы принимаются до 28 мая (конкурс стартовал 15 мая) на официальном сайте компании www.famil.ru. Голосование Интернет-пользователей открылось 22 мая и продлится до 4 июня. Победитель и призеры будут объявлены 5 июня.

Первым владельцем юбилейной карты станет покупатель сети магазинов Familia, который окажется миллионным участником фирменной программы лояльности. Он получит карту с оригинальным авторским дизайном и уникальной скидкой – 17% в любой день покупки.

Сама программа лояльности, по которой вручаются карты постоянного покупателя, работает в Familia с момента основания компании, однако статистика держателей карт ведется с середины 2015 года, когда была выпущена карта Familia нового образца. Она предполагает дополнительную выгоду от покупки: 7% скидки по понедельникам и 5% в остальные рабочие дни – и выдается при заполнении анкеты в магазинах Familia. Сейчас у сети более 900 тысяч покупателей, регулярно пользующихся картами лояльности. Миллионного держателя карты Familia определит специальный кассовый счетчик. Предполагается, что он появится у компании буквально на днях, и уже в июне автор лучшего дизайна вручит ему юбилейную карту лояльности.

25.05.2017

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