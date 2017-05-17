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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (17/04/2017 - 23/04/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (17/04/2017 - 23/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 17/04/2017 - 23/04/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.04.2017 Голос. Дети Пятница 21:30:04 23:33:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 18.7
2 23.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:24:54 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 15.4
3 17.04.2017 Местное время Понедельник 20:43:37 20:59:06 РОССИЯ1 5.8 16.1
4 17.04.2017 Время Понедельник 21:00:07 21:35:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.3
5 17.04.2017 Анна Каренина Понедельник 20:59:06 21:53:21 РОССИЯ1 5.2 14.0
6 20.04.2017 Что и требовалось доказать Четверг 21:39:03 22:39:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 15.5
7 23.04.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:27:28 РОССИЯ1 5.1 13.0
8 18.04.2017 Вести. (20:00) Вторник 20:00:08 20:44:30 РОССИЯ1 5.0 14.9
9 23.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:27:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 12.3
10 23.04.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:27:06 23:44:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.6
11 22.04.2017 Секрет на миллион Суббота 16:58:54 18:58:55 НТВ 4.6 16.4
12 20.04.2017 Пусть говорят Четверг 20:03:28 20:59:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.0
13 22.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:21:45 23:02:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 12.6
14 17.04.2017 След Понедельник 21:16:45 22:00:02 4.5 12.1
15 23.04.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:27:28 01:46:05 РОССИЯ1 4.4 19.0
16 18.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Вторник 20:37:14 21:31:32 НТВ 4.3 11.9
17 22.04.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:05:38 НТВ 4.3 14.0
18 21.04.2017 Поле чудес Пятница 19:50:53 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.5
19 23.04.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:22 18:01:00 НТВ 4.0 13.7
20 23.04.2017 Сто к одному Воскресенье 09:32:23 10:17:53 РОССИЯ1 4.0 21.7
21 17.04.2017 60 минут Понедельник 18:46:09 19:58:56 РОССИЯ1 3.9 13.9
22 19.04.2017 Вечерние новости Среда 19:45:07 20:03:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.9
23 23.04.2017 Инферно Воскресенье 21:01:23 23:26:47 СТС 3.9 10.4
24 23.04.2017 Новые русские сенсации. Они кричали за родину 2 Воскресенье 18:01:00 18:59:50 НТВ 3.8 11.6
25 23.04.2017 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:06 16:19:16 НТВ 3.7 13.3
26 22.04.2017 Прожекторпэрисхилтон Суббота 23:02:04 23:38:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 11.7
27 18.04.2017 Сегодня вечером. (19:00) Вторник 19:00:07 19:41:58 НТВ 3.6 12.8
28 18.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-13 Вторник 17:32:39 18:28:46 НТВ 3.6 16.2
29 17.04.2017 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:10 22:25:44 3.6 10.4
30 23.04.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:14:42 НТВ 3.6 9.9
31 22.04.2017 Ты супер! Суббота 20:05:38 22:33:54 НТВ 3.6 10.0
32 19.04.2017 Трасса смерти Среда 21:30:57 23:29:57 НТВ 3.5 10.0
33 17.04.2017 Прямой эфир Понедельник 17:38:45 18:46:09 РОССИЯ1 3.5 15.1
34 23.04.2017 Своя игра Воскресенье 15:06:11 15:59:56 НТВ 3.4 12.5
35 21.04.2017 Человек и закон Пятница 18:46:59 19:50:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.3
36 22.04.2017 Огонь, вода и ржавые трубы Суббота 21:04:19 01:26:58 РОССИЯ1 3.4 11.9
37 23.04.2017 Отцы Воскресенье 22:08:40 23:00:02 3.4 9.1
38 20.04.2017 Первая студия Четверг 18:26:17 19:45:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 13.4
39 23.04.2017 Последняя жертва Анны Воскресенье 14:19:35 18:00:24 РОССИЯ1 3.4 12.1
40 22.04.2017 Портрет женщины в красном Суббота 14:20:46 16:20:09 РОССИЯ1 3.4 14.4
41 22.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:12:53 3.3 9.1
42 22.04.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:09 21:04:19 РОССИЯ1 3.2 9.6
43 23.04.2017 Балет Аллы Духовой TODES. 30 лет. Юбилейный концерт Воскресенье 17:06:01 19:24:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 10.2
44 22.04.2017 Золото нации Суббота 16:20:09 17:55:53 РОССИЯ1 3.2 11.9
45 21.04.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:33:12 00:28:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 15.0
46 19.04.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 22:58:29 02:07:55 РОССИЯ1 3.2 18.2
47 22.04.2017 Георгий Вицин. "Чей туфля?" Суббота 10:15:11 11:18:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.2 15.8
48 17.04.2017 Тайны следствия - 13 Понедельник 14:58:36 16:58:38 РОССИЯ1 3.1 16.8
49 23.04.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:00:17 13:05:39 НТВ 3.1 13.1
50 18.04.2017 Чрезвычайное происшествие Вторник 18:28:46 18:58:45 НТВ 3.1 12.6
51 21.04.2017 Юморина Пятница 20:59:25 23:20:54 РОССИЯ1 3.1 9.4
52 17.04.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:07 17:19:28 РОССИЯ1 3.0 15.7
53 19.04.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017 Среда 21:37:23 23:42:43 МАТЧ ТВ 3.0 8.9
54 23.04.2017 Три богатыря и Морской царь Воскресенье 10:58:06 12:22:15 3.0 13.4
55 22.04.2017 Дом у последнего фонаря Суббота 20:04:59 21:00:06 3.0 8.8
56 19.04.2017 Мужское/женское Среда 16:03:02 17:00:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 15.7
57 21.04.2017 Комеди Клаб Пятница 21:00:24 22:01:01 ТНТ 2.9 8.3
58 22.04.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:08 14:20:46 РОССИЯ1 2.9 13.3
59 19.04.2017 Новости. (07:30) Среда 07:30:08 07:36:08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 27.1
60 22.04.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:40:40 13:59:22 РОССИЯ1 2.8 13.3
61 22.04.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Суббота 12:00:08 12:15:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 13.6
62 18.04.2017 Новости. (15:00) Вторник 15:02:19 15:16:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 16.3
63 23.04.2017 Танцуют все! Воскресенье 18:00:24 19:58:48 РОССИЯ1 2.7 8.0
64 23.04.2017 Наш потреб надзор Воскресенье 13:05:39 14:10:55 НТВ 2.7 10.5
65 23.04.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:18:59 РОССИЯ1 2.7 12.3
66 23.04.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:18:59 13:12:25 РОССИЯ1 2.7 11.4
67 23.04.2017 Теория заговора Воскресенье 13:40:38 14:46:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 10.5
68 19.04.2017 Место встречи Среда 14:00:12 16:00:14 НТВ 2.6 15.3
69 23.04.2017 Мумия Воскресенье 14:46:40 17:06:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 9.6
70 22.04.2017 "Субботний вечер" концерт Суббота 17:55:53 19:59:58 РОССИЯ1 2.6 8.9
71 18.04.2017 Следствие любви Вторник 22:27:07 23:15:03 2.6 8.2
72 23.04.2017 Добровэфире Воскресенье 23:00:06 00:09:13 2.6 9.2
73 22.04.2017 Право знать! Суббота 22:12:53 23:44:13 2.6 7.8
74 22.04.2017 Пятеро на одного Суббота 10:11:22 10:59:57 РОССИЯ1 2.6 12.9
75 22.04.2017 Код Да Винчи Суббота 21:01:01 23:56:19 СТС 2.6 7.6
76 17.04.2017 Специальный корреспондент Понедельник 22:49:46 01:28:46 РОССИЯ1 2.5 14.0
77 22.04.2017 Ты не поверишь! Суббота 22:33:54 23:36:51 НТВ 2.5 7.8
78 19.04.2017 Телеканал "Доброе утро" Среда 07:36:08 08:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 22.3
79 22.04.2017 Минута славы Суббота 19:11:06 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 7.6
80 22.04.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:14:34 19:11:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 8.5
81 17.04.2017 Утро России Понедельник 08:40:48 08:58:40 РОССИЯ1 2.4 20.0
82 18.04.2017 Время покажет Вторник 15:16:32 16:03:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 14.7
83 23.04.2017 Пока все дома Воскресенье 10:35:17 11:24:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.3
84 22.04.2017 Однажды Суббота 16:22:15 16:58:54 НТВ 2.4 9.2
85 21.04.2017 Импровизация Пятница 19:59:44 21:00:24 ТНТ 2.4 7.3
86 23.04.2017 Где логика? Воскресенье 20:00:11 20:59:39 ТНТ 2.4 6.0
87 21.04.2017 Жди меня Пятница 16:59:13 17:58:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 11.9
88 23.04.2017 Первая передача Воскресенье 10:20:47 11:05:23 НТВ 2.3 11.4
89 19.04.2017 РЕН Информационная программа (19:00) Среда 19:00:06 19:30:01 2.3 8.9
90 19.04.2017 Самые шокирующие гипотезы Среда 17:59:12 19:00:06 2.3 9.9
91 23.04.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:05:23 12:00:17 НТВ 2.3 10.5
92 18.04.2017 Вести. (08:00) Вторник 07:59:53 08:06:30 РОССИЯ1 2.3 18.0
93 17.04.2017 Давай поженимся! Понедельник 17:01:43 17:59:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 11.3
94 22.04.2017 Военная тайна Суббота 16:35:11 17:02:02 2.3 8.7
95 18.04.2017 Новости. (12:00) Вторник 12:00:07 12:16:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 15.1
96 23.04.2017 Стряпуха Воскресенье 12:16:46 13:40:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 9.1
97 22.04.2017 Идеальный ремонт Суббота 12:16:54 13:15:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 11.0
98 23.04.2017 Каменская Воскресенье 22:05:58 23:08:28 2.3 6.1
99 18.04.2017 Итоги дня Вторник 23:30:08 00:00:37 НТВ 2.3 8.8
100 22.04.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:01:44 12:00:29 НТВ 2.3 10.8
TNS Россия
Advertology.Ru

18.05.2017

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