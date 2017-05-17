100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (17/04/2017 - 23/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 17/04/2017 - 23/04/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.04.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:30:04
|23:33:12
|6.0
|18.7
|2
|23.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:24:54
|20:59:59
|5.9
|15.4
|3
|17.04.2017
|Местное время
|Понедельник
|20:43:37
|20:59:06
|5.8
|16.1
|4
|17.04.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:35:24
|5.7
|15.3
|5
|17.04.2017
|Анна Каренина
|Понедельник
|20:59:06
|21:53:21
|5.2
|14.0
|6
|20.04.2017
|Что и требовалось доказать
|Четверг
|21:39:03
|22:39:34
|5.2
|15.5
|7
|23.04.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:27:28
|5.1
|13.0
|8
|18.04.2017
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:08
|20:44:30
|5.0
|14.9
|9
|23.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:27:06
|4.9
|12.3
|10
|23.04.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:27:06
|23:44:16
|4.8
|14.6
|11
|22.04.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:58:54
|18:58:55
|4.6
|16.4
|12
|20.04.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|20:03:28
|20:59:55
|4.6
|14.0
|13
|22.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:21:45
|23:02:04
|4.6
|12.6
|14
|17.04.2017
|След
|Понедельник
|21:16:45
|22:00:02
|4.5
|12.1
|15
|23.04.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:27:28
|01:46:05
|4.4
|19.0
|16
|18.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Вторник
|20:37:14
|21:31:32
|4.3
|11.9
|17
|22.04.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:05:38
|4.3
|14.0
|18
|21.04.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:53
|20:59:59
|4.0
|12.5
|19
|23.04.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:22
|18:01:00
|4.0
|13.7
|20
|23.04.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:32:23
|10:17:53
|4.0
|21.7
|21
|17.04.2017
|60 минут
|Понедельник
|18:46:09
|19:58:56
|3.9
|13.9
|22
|19.04.2017
|Вечерние новости
|Среда
|19:45:07
|20:03:26
|3.9
|12.9
|23
|23.04.2017
|Инферно
|Воскресенье
|21:01:23
|23:26:47
|3.9
|10.4
|24
|23.04.2017
|Новые русские сенсации. Они кричали за родину 2
|Воскресенье
|18:01:00
|18:59:50
|3.8
|11.6
|25
|23.04.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Воскресенье
|16:00:06
|16:19:16
|3.7
|13.3
|26
|22.04.2017
|Прожекторпэрисхилтон
|Суббота
|23:02:04
|23:38:05
|3.6
|11.7
|27
|18.04.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Вторник
|19:00:07
|19:41:58
|3.6
|12.8
|28
|18.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-13
|Вторник
|17:32:39
|18:28:46
|3.6
|16.2
|29
|17.04.2017
|Сейчас (22:00)
|Понедельник
|22:00:10
|22:25:44
|3.6
|10.4
|30
|23.04.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:14:42
|3.6
|9.9
|31
|22.04.2017
|Ты супер!
|Суббота
|20:05:38
|22:33:54
|3.6
|10.0
|32
|19.04.2017
|Трасса смерти
|Среда
|21:30:57
|23:29:57
|3.5
|10.0
|33
|17.04.2017
|Прямой эфир
|Понедельник
|17:38:45
|18:46:09
|3.5
|15.1
|34
|23.04.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:06:11
|15:59:56
|3.4
|12.5
|35
|21.04.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:46:59
|19:50:53
|3.4
|12.3
|36
|22.04.2017
|Огонь, вода и ржавые трубы
|Суббота
|21:04:19
|01:26:58
|3.4
|11.9
|37
|23.04.2017
|Отцы
|Воскресенье
|22:08:40
|23:00:02
|3.4
|9.1
|38
|20.04.2017
|Первая студия
|Четверг
|18:26:17
|19:45:14
|3.4
|13.4
|39
|23.04.2017
|Последняя жертва Анны
|Воскресенье
|14:19:35
|18:00:24
|3.4
|12.1
|40
|22.04.2017
|Портрет женщины в красном
|Суббота
|14:20:46
|16:20:09
|3.4
|14.4
|41
|22.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:12:53
|3.3
|9.1
|42
|22.04.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:09
|21:04:19
|3.2
|9.6
|43
|23.04.2017
|Балет Аллы Духовой TODES. 30 лет. Юбилейный концерт
|Воскресенье
|17:06:01
|19:24:54
|3.2
|10.2
|44
|22.04.2017
|Золото нации
|Суббота
|16:20:09
|17:55:53
|3.2
|11.9
|45
|21.04.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:33:12
|00:28:04
|3.2
|15.0
|46
|19.04.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|22:58:29
|02:07:55
|3.2
|18.2
|47
|22.04.2017
|Георгий Вицин. "Чей туфля?"
|Суббота
|10:15:11
|11:18:45
|3.2
|15.8
|48
|17.04.2017
|Тайны следствия - 13
|Понедельник
|14:58:36
|16:58:38
|3.1
|16.8
|49
|23.04.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:00:17
|13:05:39
|3.1
|13.1
|50
|18.04.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Вторник
|18:28:46
|18:58:45
|3.1
|12.6
|51
|21.04.2017
|Юморина
|Пятница
|20:59:25
|23:20:54
|3.1
|9.4
|52
|17.04.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:19:28
|3.0
|15.7
|53
|19.04.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
|Среда
|21:37:23
|23:42:43
|МАТЧ ТВ
|3.0
|8.9
|54
|23.04.2017
|Три богатыря и Морской царь
|Воскресенье
|10:58:06
|12:22:15
|3.0
|13.4
|55
|22.04.2017
|Дом у последнего фонаря
|Суббота
|20:04:59
|21:00:06
|3.0
|8.8
|56
|19.04.2017
|Мужское/женское
|Среда
|16:03:02
|17:00:29
|2.9
|15.7
|57
|21.04.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:24
|22:01:01
|2.9
|8.3
|58
|22.04.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:08
|14:20:46
|2.9
|13.3
|59
|19.04.2017
|Новости. (07:30)
|Среда
|07:30:08
|07:36:08
|2.8
|27.1
|60
|22.04.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:40:40
|13:59:22
|2.8
|13.3
|61
|22.04.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Суббота
|12:00:08
|12:15:49
|2.8
|13.6
|62
|18.04.2017
|Новости. (15:00)
|Вторник
|15:02:19
|15:16:32
|2.7
|16.3
|63
|23.04.2017
|Танцуют все!
|Воскресенье
|18:00:24
|19:58:48
|2.7
|8.0
|64
|23.04.2017
|Наш потреб надзор
|Воскресенье
|13:05:39
|14:10:55
|2.7
|10.5
|65
|23.04.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:18:59
|2.7
|12.3
|66
|23.04.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:18:59
|13:12:25
|2.7
|11.4
|67
|23.04.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:40:38
|14:46:40
|2.7
|10.5
|68
|19.04.2017
|Место встречи
|Среда
|14:00:12
|16:00:14
|2.6
|15.3
|69
|23.04.2017
|Мумия
|Воскресенье
|14:46:40
|17:06:01
|2.6
|9.6
|70
|22.04.2017
|"Субботний вечер" концерт
|Суббота
|17:55:53
|19:59:58
|2.6
|8.9
|71
|18.04.2017
|Следствие любви
|Вторник
|22:27:07
|23:15:03
|2.6
|8.2
|72
|23.04.2017
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:06
|00:09:13
|2.6
|9.2
|73
|22.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:12:53
|23:44:13
|2.6
|7.8
|74
|22.04.2017
|Пятеро на одного
|Суббота
|10:11:22
|10:59:57
|2.6
|12.9
|75
|22.04.2017
|Код Да Винчи
|Суббота
|21:01:01
|23:56:19
|2.6
|7.6
|76
|17.04.2017
|Специальный корреспондент
|Понедельник
|22:49:46
|01:28:46
|2.5
|14.0
|77
|22.04.2017
|Ты не поверишь!
|Суббота
|22:33:54
|23:36:51
|2.5
|7.8
|78
|19.04.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Среда
|07:36:08
|08:00:06
|2.5
|22.3
|79
|22.04.2017
|Минута славы
|Суббота
|19:11:06
|21:00:00
|2.5
|7.6
|80
|22.04.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:14:34
|19:11:06
|2.5
|8.5
|81
|17.04.2017
|Утро России
|Понедельник
|08:40:48
|08:58:40
|2.4
|20.0
|82
|18.04.2017
|Время покажет
|Вторник
|15:16:32
|16:03:18
|2.4
|14.7
|83
|23.04.2017
|Пока все дома
|Воскресенье
|10:35:17
|11:24:19
|2.4
|11.3
|84
|22.04.2017
|Однажды
|Суббота
|16:22:15
|16:58:54
|2.4
|9.2
|85
|21.04.2017
|Импровизация
|Пятница
|19:59:44
|21:00:24
|2.4
|7.3
|86
|23.04.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|20:00:11
|20:59:39
|2.4
|6.0
|87
|21.04.2017
|Жди меня
|Пятница
|16:59:13
|17:58:40
|2.4
|11.9
|88
|23.04.2017
|Первая передача
|Воскресенье
|10:20:47
|11:05:23
|2.3
|11.4
|89
|19.04.2017
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Среда
|19:00:06
|19:30:01
|2.3
|8.9
|90
|19.04.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Среда
|17:59:12
|19:00:06
|2.3
|9.9
|91
|23.04.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:05:23
|12:00:17
|2.3
|10.5
|92
|18.04.2017
|Вести. (08:00)
|Вторник
|07:59:53
|08:06:30
|2.3
|18.0
|93
|17.04.2017
|Давай поженимся!
|Понедельник
|17:01:43
|17:59:14
|2.3
|11.3
|94
|22.04.2017
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:11
|17:02:02
|2.3
|8.7
|95
|18.04.2017
|Новости. (12:00)
|Вторник
|12:00:07
|12:16:36
|2.3
|15.1
|96
|23.04.2017
|Стряпуха
|Воскресенье
|12:16:46
|13:40:38
|2.3
|9.1
|97
|22.04.2017
|Идеальный ремонт
|Суббота
|12:16:54
|13:15:37
|2.3
|11.0
|98
|23.04.2017
|Каменская
|Воскресенье
|22:05:58
|23:08:28
|2.3
|6.1
|99
|18.04.2017
|Итоги дня
|Вторник
|23:30:08
|00:00:37
|2.3
|8.8
|100
|22.04.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:01:44
|12:00:29
|2.3
|10.8
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18.05.2017
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