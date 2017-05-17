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ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (17/04/2017 - 23/04/2017)

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (17/04/2017 - 23/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 17/04/2017 - 23/04/2017

Телесериалы

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.04.2017 Анна Каренина Понедельник 20:59:06 21:53:21 РОССИЯ1 5.2 14.0
2 20.04.2017 Что и требовалось доказать Четверг 21:39:03 22:39:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 15.5
3 17.04.2017 След Понедельник 21:16:45 22:00:02 4.5 12.1
4 18.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-15 Вторник 20:37:14 21:31:32 НТВ 4.3 11.9
5 18.04.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-13 Вторник 17:32:39 18:28:46 НТВ 3.6 16.2
6 19.04.2017 Трасса смерти Среда 21:30:57 23:29:57 НТВ 3.5 10.0
7 23.04.2017 Отцы Воскресенье 22:08:40 23:00:02 3.4 9.1
8 17.04.2017 Тайны следствия - 13 Понедельник 14:58:36 16:58:38 РОССИЯ1 3.1 16.8
9 22.04.2017 Дом у последнего фонаря Суббота 20:04:59 21:00:06 3.0 8.8
10 18.04.2017 Следствие любви Вторник 22:27:07 23:15:03 2.6 8.2

Детские передачи

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.04.2017 Три богатыря и Морской царь Воскресенье 10:58:06 12:22:15 3.0 13.4
2 23.04.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 09:34:02 10:58:06 2.1 10.6
3 23.04.2017 Пингвины Мадагаскара Воскресенье 19:21:07 21:01:23 СТС 1.7 4.5
4 23.04.2017 Три богатыря на дальних берегах Воскресенье 08:15:29 09:34:02 1.5 10.7
5 22.04.2017 Смешарики Суббота 21:58:49 22:05:19 КАРУСЕЛЬ 1.4 3.8
6 23.04.2017 Ми-ми-мишки Воскресенье 21:25:22 21:41:52 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.2
7 23.04.2017 Шоу Луни Тюнз Воскресенье 15:29:17 15:50:48 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.4
8 19.04.2017 Привет, я Николя! Среда 20:56:17 21:08:37 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.9
9 22.04.2017 Ральф Суббота 19:28:49 21:25:24 1.0 3.1
10 23.04.2017 Маша и медведь Воскресенье 09:05:59 09:18:23 1.0 6.7
TNS Россия
Advertology.Ru

18.05.2017

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