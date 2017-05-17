ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (17/04/2017 - 23/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 17/04/2017 - 23/04/2017
Телесериалы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.04.2017
|Анна Каренина
|Понедельник
|20:59:06
|21:53:21
|5.2
|14.0
|2
|20.04.2017
|Что и требовалось доказать
|Четверг
|21:39:03
|22:39:34
|5.2
|15.5
|3
|17.04.2017
|След
|Понедельник
|21:16:45
|22:00:02
|4.5
|12.1
|4
|18.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-15
|Вторник
|20:37:14
|21:31:32
|4.3
|11.9
|5
|18.04.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-13
|Вторник
|17:32:39
|18:28:46
|3.6
|16.2
|6
|19.04.2017
|Трасса смерти
|Среда
|21:30:57
|23:29:57
|3.5
|10.0
|7
|23.04.2017
|Отцы
|Воскресенье
|22:08:40
|23:00:02
|3.4
|9.1
|8
|17.04.2017
|Тайны следствия - 13
|Понедельник
|14:58:36
|16:58:38
|3.1
|16.8
|9
|22.04.2017
|Дом у последнего фонаря
|Суббота
|20:04:59
|21:00:06
|3.0
|8.8
|10
|18.04.2017
|Следствие любви
|Вторник
|22:27:07
|23:15:03
|2.6
|8.2
Детские передачи
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.04.2017
|Три богатыря и Морской царь
|Воскресенье
|10:58:06
|12:22:15
|3.0
|13.4
|2
|23.04.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|09:34:02
|10:58:06
|2.1
|10.6
|3
|23.04.2017
|Пингвины Мадагаскара
|Воскресенье
|19:21:07
|21:01:23
|1.7
|4.5
|4
|23.04.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Воскресенье
|08:15:29
|09:34:02
|1.5
|10.7
|5
|22.04.2017
|Смешарики
|Суббота
|21:58:49
|22:05:19
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|3.8
|6
|23.04.2017
|Ми-ми-мишки
|Воскресенье
|21:25:22
|21:41:52
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.2
|7
|23.04.2017
|Шоу Луни Тюнз
|Воскресенье
|15:29:17
|15:50:48
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.4
|8
|19.04.2017
|Привет, я Николя!
|Среда
|20:56:17
|21:08:37
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.9
|9
|22.04.2017
|Ральф
|Суббота
|19:28:49
|21:25:24
|1.0
|3.1
|10
|23.04.2017
|Маша и медведь
|Воскресенье
|09:05:59
|09:18:23
|1.0
|6.7
Advertology.Ru
18.05.2017
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