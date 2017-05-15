Анализ рынков

Специализированные магазины: какие преимущества видят покупатели?

Специализированные магазины: какие преимущества видят покупатели?

Специализация на продаже определенного вида товаров — не новое явление для мира торговли. Еще до эпохи супермаркетов потребители искали молоко у знакомого молочника, мясо — в магазинах при фермах, фрукты — в киосках на рынках, а хлеб — в пекарнях недалеко от дома. Урбанизация и сопутствующее ей развитие современных форматов, сочетавших удобство совершения покупок с качеством продуктов и привлекательными ценами, надолго поменяли наши привычки, и с тех пор шопинг все больше ассоциировался с большими магазинами, где можно приобрести все, сразу и на недели вперед. Однако достижение рынком ритейла точки насыщения рынка ритейла современными форматами и меняющиеся ожидания потребителей актуализировали развитие торговли в ином направлении. И, кажется, магазины-специалисты снова возвращаются в нашу жизнь.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент товаров определенной индустрии или ограниченного набора товарных категорий. В отличие от традиционных гипер- и супермаркетов, «специалисты» не дают покупателям возможность купить все и сразу, однако максимально полно удовлетворяют потребности в продуктах того или иного типа: небольшое разнообразие представленных групп товаров компенсируется богатым ассортиментом внутри каждой из них. В мире 62% потребителей говорят, что они ходят в специализированные магазины, потому что только там могут найти нужный им товар или бренд, в России — 47%, согласно данным глобального исследования специализированных магазинов, проведенного Nielsen в сентябре 2016 года.

Опыт совершения покупок. По мнению 62% глобальных и 49% российских респондентов, клиентский сервис в магазинах-специалистах лучше, чем в других. Если магазин способен предложить более комфортные условия для шопинга и улучшить покупательский опыт, 65% глобальных потребителей готовы потратить больше времени и охватить несколько подобных магазинов, вместо посещения одного универсального магазина. Привлекает покупателей и атмосфера: свыше половины респондентов как в мире (58%), так и в России (53%) говорят, что дизайн и атмосфера в таких магазинах лучше, чем в других.

Цена и качество. Многие опрошенные (50% в мире и 34% в России) считают, что «специалисты» в большей степени нацелены на потребителей с большим достатком, при этом 56% и 50% соответственно отмечают, что здесь можно часто найти интересные промопредложения и скидки. По мнению 58% глобальных и 41% российских потребителей, качество представленной продукции также является сильной стороной специализированных магазинов.

Лояльность. 50% респондентов в мире и 39% в России признались, что они более лояльны к специализированным магазинам, чем к каким-либо другим. В вопросе о программах лояльности и вознаграждениях значительная часть опрошенных (50% в мире и 45% в России) также согласны с тем, что «специалисты» предоставляют более интересные предложения.

ПЕРСПЕКТИВЫ «СПЕЦИАЛИСТОВ»

В сентябре 2016 года 90% российских потребителей ответили, что они собираются в следующие 3 месяца посетить те или иные магазины, специализирующиеся на определенном виде продукции. 31% россиян намеревались совершить покупку в зоомагазине, столько же — в магазинах для домашнего ремонта. 25% были нацелены на шопинг в магазине товаров для спорта, 22% — в магазине автомобильных запчастей. 12% планируют совершить покупки в магазинах, где торгуют полностью натуральными продуктами (12%) и витаминами (11%).

Стоит отметить, что привлечение покупателей в специализированные магазины может казаться непростой задачей: некоторые потребители не готовы тратить время на шопинг в разных магазинах или выбирают только те, что находятся рядом с домом. Однако для отдельных покупательских сегментов преимущества такого формата очевидны.

Сегодня в России отмечается рост числа специализированных магазинов. По данным Nielsen, за последний год торговых точек, специализирующихся на товарах для детей, стало больше на 7%, на товарах для домашних животных — на 5%. Особенно ярко динамика проявляется в крупнейших городах: например, в Москве количество винных «специалистов» за 2016 год выросло на 28%, в Санкт-Петербурге — на 17%. Подсчет магазинов для детей показал увеличение на 14% и 13% соответственно. Вероятно, подобная фрагментация рынка ритейла в ближайшие годы будет продолжена. 

Об исследовании

Глобальное исследование специализированных магазинов Nielsen проводилось в сентябре 2016 года среди более чем 30 000 онлайн-потребителей в 63 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки. Выборка включает в себя интернет-пользователей, которые согласились принять участие в опросе, на основе возрастных и половых квот по странам. Квота была измерена таким образом, чтобы быть репрезентативной относительно онлайн-потребителей в каждой стране. Вероятность погрешности эквивалентной выборки составляет ±0,6% на глобальном уровне. Исследование основано на опросе только имеющих доступ к выходу в интернет потребителей. Уровень покрытия интернета зависит от страны. Минимальный стандарт Nielsen для включения в отчет – страны с покрытием интернета от 60% или с числом онлайн-населения 10 млн.

16.05.2017

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